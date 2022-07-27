بولندا في خضم عملية تسلح سريعة.. اتفاقية مع كوريا الجنوبية لشراء دبابات ومدافع وطائرات
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الأربعاء، أن بلاده طلبت من كوريا الجنوبية، ألف دبابة "كي 2"، وأكثر من 600 مدفع هاوتزر "كي 9"، وثلاثة أسراب من مقاتلات "إف إيه 50".
موسكو - سبوتنيك. وقال بلاشتشاك، للصحفيين: "للتو تم التوقيع على الاتفاقيات الإطارية، والتي ستقوي الجيش البولندي في نهاية المطاف. ليس لدينا وقت. ليس بإمكاننا الانتظار، ويجب علينا تسليح الجيش البولندي بسرعة".
وأوضح أن العربات المدرعة ستبدأ في الدخول إلى الجيش البولندي، هذا العام.
وأضاف: "يجب أن يكون لدى الجنود البولنديين أسلحة حديثة، وقد تم طلب مثل هذه الأسلحة. وستكون أول شحنات من مدافع الهاوتزر والدبابات هذا العام. وسيتم تسليم أول طائرة إلى القوات الجوية العام المقبل".
وتابع وزير الدفاع البولندي قائلا: "كجزء من الاتفاقية الإطارية، التي تم توقيعها، سنطلب ألف دبابة كي 2، وسنطلب أكثر من 600 مدفع هاوتزر كي 9؛ وسنطلب أيضًا ثلاثة أسراب من مقاتلات إف إيه 50. ويمكننا القول إنه، في الواقع، لقد قمنا بطلب هذه الأسلحة".
ويوم أمس، قال موقع "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل خسرت إحدى أكبر الصفقات العسكرية مع بولندا، بعد أن أعلنت وارسو تفضيلها للصناعات الكورية.
وأوضح أن العربات المدرعة ستبدأ في الدخول إلى الجيش البولندي، هذا العام.
وأضاف: "يجب أن يكون لدى الجنود البولنديين أسلحة حديثة، وقد تم طلب مثل هذه الأسلحة. وستكون أول شحنات من مدافع الهاوتزر والدبابات هذا العام. وسيتم تسليم أول طائرة إلى القوات الجوية العام المقبل".
وتابع وزير الدفاع البولندي قائلا: "كجزء من الاتفاقية الإطارية، التي تم توقيعها، سنطلب ألف دبابة كي 2، وسنطلب أكثر من 600 مدفع هاوتزر كي 9؛ وسنطلب أيضًا ثلاثة أسراب من مقاتلات إف إيه 50. ويمكننا القول إنه، في الواقع، لقد قمنا بطلب هذه الأسلحة".
ويوم أمس، قال موقع "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل خسرت إحدى أكبر الصفقات العسكرية مع بولندا، بعد أن أعلنت وارسو تفضيلها للصناعات الكورية.