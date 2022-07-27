https://arabic.sputniknews.com/20220727/تحذيرات-من-خلل-كبير-في-إمدادات-الغذاء-للبنان--1065647380.html

تحذيرات من خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان

تحذيرات من خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان

حذرت نقابة مستوردي الأغذية من حصول خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان، جراء صعوبة إخراج البضائع من مرفأ بيروت وتكدس حاويات الأغذية فيه بسبب استمرار إضراب موظفي... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T13:40+0000

2022-07-27T13:40+0000

2022-07-27T13:40+0000

لبنان

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وقال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لـ"سبوتنيك"، "نحن دائماً ننبه، ونقول إن هذا الوضع غير طبيعي ولا يجب أن يبقى على هذه الحالة، وإذا كان لدينا بضائع لمدة ثلاثة أشهر لا يعني أن نسمح باستمرار الإضراب، والبيان الذي أصدرته كان واضحاً لجهة حفظ حق موظفي القطاع العام لكن هذا لا يعني أن يكون مرفقا عاما مثل مرفأ بيروت معطل جراء هذا الإضراب، أصبح الاضراب على الشعب اللبناني كله".ونبه إلى خطورة هذا الأمر، وأوضح أن "هناك شركات بدأت بتوقيف الاستيراد لعدم وضوح الرؤية لتخليض بضائعها".وشدد على أن "تكدس البضائع سيدخل في الأسبوع الثامن وهذا الأمر غير مقبول، المرفق العام يجب أن يبقى مفتوحاً بغض النظر عن من يتحمل المسؤولية".وكانت قد أعلنت نقابة مستوردي الأغذية في بيان لها، أن "موضوع سلامة سلاسل إمدادات الغذاء وانسيابيتها، تعتبر مرتكزاً أساسياً للحفاظ على الأمن الغذائي لأي دولة وشعب، وما يحصل من تقطع غير محسوب في هذا الإطار في لبنان، أي السماح بإدخال كميات بسيطة، من ثم التوقف عن الإدخال، جراء عدم انتظام عمل الوزارات وعدم حضور الموظفين بشكل دائم لأخذ العينات وتكدس البضائع، سيؤدي حتماً الى حصول خلل كبير في موضوع الغذاء في السوق اللبنانية".وختمت النقابة مشددة على "أنه من غير المقبول التعاطي بهذه الخفة مع سلع حيوية بالنسبة للمجتمع اللبناني، مطالبة بتحييد المواد الغذائية تحييداً تاماً، للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين".هذا ويهدد إضراب موظفي القطاع العام لبنان بالانهيار التام بعد تعطل مختلف المرافق العامة نتيجة إلتزام الموظفين بالإضراب المفتوح.ويطالب موظفو الإدارات العامة بتصحيح أجورهم بعد أن خسرت 90% من قيمتها بفعل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها البلاد.

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