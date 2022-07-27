https://arabic.sputniknews.com/20220727/تحذير-من-الخرف-قد-يسرع-الطعام-الذي-يتناوله-الملايين-من-تكون-اللويحات-في-الدماغ-1065655972.html

تحذير من الخرف.. قد "يسرع" الطعام الذي يتناوله الملايين من تكون اللويحات في الدماغ

تحذير من الخرف.. قد "يسرع" الطعام الذي يتناوله الملايين من تكون اللويحات في الدماغ

الخرف هو مجموعة مدمرة من الأعراض المرتبطة بتدهور الدماغ، بما في ذلك فقدان الذاكرة، الذي يبدأ بشكل خفيف في البداية، ويؤدي في النهاية إلى الانفصال التام عن... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T15:38+0000

2022-07-27T15:38+0000

2022-07-27T15:39+0000

الصحة

منوعات

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ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أنه يمكنك تعديل خطر إصابتك بتدهور الدماغ عن طريق إصلاح نظامك الغذائي، بحسب موقع "إكسبريس".وفقا لـ Harvard Health، فإن هذا يعني التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون.تقول الهيئة الصحية إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون قد "تسرع من تكوين لويحات بيتا أميلويد في الدماغ".يتم إلقاء اللوم على مجموعات البروتين اللزجة في الكثير من الضرر الذي يحدث في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر - السبب الأكثر شيوعا للخرف.على سبيل المثال، شريحة اللحم التي توشك على تقطيعها مليئة بالدهون المشبعة، والتي يُعرف عنها أنها ترفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) غير الصحي في الدم.يتراكم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الشرايين ويضر بها. قالت الدكتورة فرانسين جغودستين، أستاذة الطب المساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد وعالمة الأوبئة في مستشفى بريغهام والنساء: "نعلم أن هذا سيء لقلبك. هناك الآن الكثير من الأدلة على أنه سيء ​​أيضا لعقلك".وجدت دراسة نُشرت في مجلة Annals of Neurology أن النساء اللواتي تناولن أكثر الدهون المشبعة من الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والزبدة كان أداؤهن أسوأ في اختبارات التفكير والذاكرة من النساء اللائي تناولن أقل كميات من هذه الدهون.السبب الدقيق للعلاقة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة والذاكرة الضعيفة ليس واضحا تماما، ولكن العلاقة يمكن أن يتوسطها جين يسمى صميم البروتين الشحمي Apolipoprotein E، ويعرف اختصارا بـ APOE.يرتبط هذا الجين بكمية الكوليسترول في الدم، والأشخاص الذين لديهم تنوع في هذا الجين، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.وقال الدكتور جاد مارشال، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد، والذي لم يشارك في الدراسة، إن حوالي 65 في المائة من الأفراد الذين يصابون بالخرف بسبب مرض ألزهايمر في الستينيات والسبعينيات من العمر لديهم هذا الجين.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/خبراء-يكشفون-عن-ظاهرة-شائعة-تدل-على-إصابتك-بالزهايمر-1054836322.html

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