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https://arabic.sputniknews.com/20220727/تركيا-تتوعد-مهاجمي-قنصليتها-في-العراق-1065657792.html
تركيا تتوعد مهاجمي قنصليتها في العراق
تركيا تتوعد مهاجمي قنصليتها في العراق
توعدت تركيا بمحاسبة الأشخاص الذين هاجموا مقر قنصليتها في مدينة الموصل شمالي العراق. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T16:20+0000
2022-07-27T16:20+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بشأن الهجوم الذي تعرضت له القنصلية التركية في الموصل، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان: "سيحاسب الإرهابيون الذين نفذوا هذا الهجوم كباقي الإرهابيين عاجلا أم آجلا".ووصف البيان الهجوم بـ "الجبان ضد قنصليتنا العامة في الموصل".واعتبرت الوزارة أن الهجوم على القنصلية يكشف مرة أخرى من يقف وراء الهجوم على المدنيين والأهداف المدنية، مشيرة إلى الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، واستهدف منتجعا سياحيا في محافظة دهوك شمالي العراق.وأبدت الوزارة استعداد أنقرة للتعاون مع الأشقاء العراقيين بهدف مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.وصباح اليوم، استهدف هجوم القنصلية التركية في الموصل شمالي العراق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/تركيا-تتهم-الحكومة-العراقية-بعدم-القدرة-على-إدارة-معركة-فعالة-ضد-التنظيمات-المسلحة-على-أراضيها-1065631217.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تتوعد مهاجمي قنصليتها في العراق

16:20 GMT 27.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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توعدت تركيا بمحاسبة الأشخاص الذين هاجموا مقر قنصليتها في مدينة الموصل شمالي العراق.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بشأن الهجوم الذي تعرضت له القنصلية التركية في الموصل، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
تركيا تتهم الحكومة العراقية بعدم القدرة على إدارة معركة فعالة ضد التنظيمات المسلحة على أراضيها
09:55 GMT
وقال البيان: "سيحاسب الإرهابيون الذين نفذوا هذا الهجوم كباقي الإرهابيين عاجلا أم آجلا".
ووصف البيان الهجوم بـ "الجبان ضد قنصليتنا العامة في الموصل".
واعتبرت الوزارة أن الهجوم على القنصلية يكشف مرة أخرى من يقف وراء الهجوم على المدنيين والأهداف المدنية، مشيرة إلى الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، واستهدف منتجعا سياحيا في محافظة دهوك شمالي العراق.
وأبدت الوزارة استعداد أنقرة للتعاون مع الأشقاء العراقيين بهدف مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
وصباح اليوم، استهدف هجوم القنصلية التركية في الموصل شمالي العراق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
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