https://arabic.sputniknews.com/20220727/تركيا-تتوعد-مهاجمي-قنصليتها-في-العراق-1065657792.html

تركيا تتوعد مهاجمي قنصليتها في العراق

تركيا تتوعد مهاجمي قنصليتها في العراق

توعدت تركيا بمحاسبة الأشخاص الذين هاجموا مقر قنصليتها في مدينة الموصل شمالي العراق. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T16:20+0000

2022-07-27T16:20+0000

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أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

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جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بشأن الهجوم الذي تعرضت له القنصلية التركية في الموصل، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان: "سيحاسب الإرهابيون الذين نفذوا هذا الهجوم كباقي الإرهابيين عاجلا أم آجلا".ووصف البيان الهجوم بـ "الجبان ضد قنصليتنا العامة في الموصل".واعتبرت الوزارة أن الهجوم على القنصلية يكشف مرة أخرى من يقف وراء الهجوم على المدنيين والأهداف المدنية، مشيرة إلى الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، واستهدف منتجعا سياحيا في محافظة دهوك شمالي العراق.وأبدت الوزارة استعداد أنقرة للتعاون مع الأشقاء العراقيين بهدف مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.وصباح اليوم، استهدف هجوم القنصلية التركية في الموصل شمالي العراق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/تركيا-تتهم-الحكومة-العراقية-بعدم-القدرة-على-إدارة-معركة-فعالة-ضد-التنظيمات-المسلحة-على-أراضيها-1065631217.html

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