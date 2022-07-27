https://arabic.sputniknews.com/20220727/تركيا-تدين-بشدة-الهجوم-على-قنصليتها-العامة-في-الموصل-وتوجه-طلبا-إلى-السلطات-العراقية-1065633139.html

تركيا تدين بشدة الهجوم على قنصليتها العامة في الموصل وتوجه طلبا إلى السلطات العراقية

تركيا تدين بشدة الهجوم على قنصليتها العامة في الموصل وتوجه طلبا إلى السلطات العراقية

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، الهجوم على القنصلية العامة لتركيا في مدينة الموصل شمالي العراق. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T10:31+0000

2022-07-27T10:31+0000

2022-07-27T10:31+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار العراق اليوم

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وقالت الخارجية التركية، في بيان لها، إن تركيا "تدين الهجوم على القنصلية العامة لتركيا في الموصل بشدة، والذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح"، داعية السلطات العراقية إلى تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة في أسرع وقت ممكن، حسب قناة "تي آر تي" التركية.وتعرضت القنصلية التركية شمال شرقي مدينة الموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي.ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن مصدر أمني قوله، إن "بعض الصواريخ ضربت المقر الدبلوماسي التركي بعد منتصف الليل، لكنها لم تخلف أي خسائر أو أضرار".وأوضح المصدر، أن "محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين"، مضيفا أنه "تم تسجيل أضرار مادية بعدد من العجلات المدنية نتيجة استهداف محيط القنصلية التركية".وكان الجيش التركي شن أمس الثلاثاء، هجوما جديدا على قرى محافظة دهوك، في إقليم كردستان، شمالي العراق، بعد أيام قليلة من هجوم أثار موجة إدانات إقليمية ودولية.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء الماضي، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن "الرد الدبلوماسي العراقي على القصف التركي لمدينة دهوك لن يكون تقليديا".وعلقت وزارة الخارجية التركية على الواقعة في بيان قالت فيه: "علمنا بأسف شديد أن 8 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب 23 شخصا آخرون بحسب تقديرات أولية، في هجوم وقع على شاطئ مجرى مائي في منطقة زاخو بمحافظة دهوك العراقية".وأضافت: "تركيا ترفض جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين. تخوض تركيا حربها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي وتراعي أقصى درجات حماية المدنيين والبنية التحتية والمواقع التاريخية والثقافية والطبيعية. ونرى أن مثل هذه الهجمات التي تطال الأبرياء والصادرة عن منظمة إرهابية تستهدف موقف بلادنا العادل والحازم في مكافحة الإرهاب".ومع ذلك، أثار الهجوم موجة إدانات من بلدان مثل مصر وإيران ومنظمات مثل جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، الذي يستضيف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للحديث عن الهجوم.

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