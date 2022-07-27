https://arabic.sputniknews.com/20220727/تشاوش-أوغلو-تركيا-قد-تطلق-العملية-العسكرية-في-سوريا-بأي-لحظة--1065621989.html

تشاوش أوغلو: تركيا قد تطلق العملية العسكرية في سوريا بأي لحظة

تشاوش أوغلو: تركيا قد تطلق العملية العسكرية في سوريا بأي لحظة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن "روسيا تسعى لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مع النظام السوري" وفق تعبيره، لافتًا إلى أن أنقرة مستعدة لإطلاق... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T07:48+0000

2022-07-27T07:48+0000

2022-07-27T08:00+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_2b2880a0bc337dea850c7b8dca4ed859.jpg

وقال الوزير التركي، في تصريحات لقناة "100" التركية، اليوم الأربعاء، إن "روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما بشأن سوريا وموسكو تسعى لدمج قوات سوريا الديمقراطية مع النظام السوري".وأضاف أن "تركيا قد تقوم بإطلاق العملية العسكرية في سوريا في أي لحظة".أعلنت وزارة الدفاع السورية جاهزية الجيش السوري للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل تركيا والتنظيمات التابعة لها.وقال أوغلو إن الحكومة التركية لن ترسل إلى البرلمان وثيقة بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي إذا لم تشهد تنفيذ حقيقي مذكرة مدريد.وأضاف: "قبل إرسالها إلى البرلمان، نحتاج إلى رؤية خطوات تنفيذ مذكرة مدريد الموقعة. قبل إرسال الوثيقة إلى البرلمان، نحتاج إلى رؤية الوفاء بالوعود التي قطعت لنا. إذا لم يحدث ذلك، فلا حاجة لإرسالها إلى البرلمان، فهناك حق النقض".في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على لسان مصدر عسكري تابع لها قالت الدفاع السورية إنه "مع تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي على الأراضي السورية خلال اليومين الماضيين والاعتداءات على مناطق مختلفة وعددٍ من مواقع القوات السورية المسلحة، نؤكد أن الجيش السوري جاهز للتصدي لأي عدوان محتمل من قبل هذا النظام وتنظيماته الإرهابية".الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" ذكرت، أن "الجيش التركي جدد اعتداءاته على الأراضي السورية واستهدف بالمدفعية محيط قرية تل زيوان الواقعة على بعد 15 كم شمال غرب مدينة القامشلي ما أدى الى إصابة مواطن بشظايا قذيفة سقطت في محيط القرية وأضرار مادية ونزوح عدد من الأسر".

https://arabic.sputniknews.com/20220726/الدفاع-السورية-تعلن-جاهزية-الجيش-السوري-للتصدي-لأي-عدوان-محتمل-من-قبل-تركيا-1065617161.html

https://arabic.sputniknews.com/20220714/البنتاغون-واشنطن-تعارض-العملية-العسكرية-التركية-المحتملة-شمالي-سوريا--1065039588.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي