https://arabic.sputniknews.com/20220727/تشيلي-زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-شمالي-البلاد-1065665282.html
تشيلي.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمالي البلاد
تشيلي.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمالي البلاد
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أنتوفاغاستا شمالي تشيلي. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T20:26+0000
2022-07-27T20:26+0000
2022-07-27T20:26+0000
العالم
أخبار تشيلي
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر، على ما نقلت وكالة "رويترز".وفقا لمركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، وقع الزلزال الساعة 2:58 مساء بالتوقيت المحلي، إلا أنه ذكر أنه وقع على عمق متوسط 108 كيلومترات.ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تشيلي
تشيلي.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمالي البلاد
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أنتوفاغاستا شمالي تشيلي.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر، على ما نقلت وكالة
"رويترز".
وفقا لمركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، وقع الزلزال الساعة 2:58 مساء بالتوقيت المحلي، إلا أنه ذكر أنه وقع على عمق متوسط 108 كيلومترات.
ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.