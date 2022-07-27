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تشيلي.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمالي البلاد
تشيلي.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمالي البلاد
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أنتوفاغاستا شمالي تشيلي. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T20:26+0000
2022-07-27T20:26+0000
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أخبار تشيلي
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر، على ما نقلت وكالة "رويترز".وفقا لمركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، وقع الزلزال الساعة 2:58 مساء بالتوقيت المحلي، إلا أنه ذكر أنه وقع على عمق متوسط 108 كيلومترات.ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.
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تشيلي.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شمالي البلاد

20:26 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أنتوفاغاستا شمالي تشيلي.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر، على ما نقلت وكالة "رويترز".
وفقا لمركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ)، وقع الزلزال الساعة 2:58 مساء بالتوقيت المحلي، إلا أنه ذكر أنه وقع على عمق متوسط 108 كيلومترات.
ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.
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