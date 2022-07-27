https://arabic.sputniknews.com/20220727/تفجير-انتحاري-يودي-بحياة-حاكم-مدينة-ماركا-الصومالية-وحركة-الشباب-المتشددة-تتبنى-العملية-1065638376.html
تفجير انتحاري يودي بحياة حاكم مدينة ماركا الصومالية وحركة "الشباب" المتشددة تتبنى العملية
تفجير انتحاري يودي بحياة حاكم مدينة ماركا الصومالية وحركة "الشباب" المتشددة تتبنى العملية
أفاد موقع "غاروي" الإخباري الصومالي بمقتل حاكم مدينة ماركا، عاصمة إقليم شبيلي السفلي، جنوبي الصومال، و10 أشخاص آخرين، إثر تفجير انتحاري بالمدينة الواقعة على... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:12+0000
2022-07-27T11:12+0000
2022-07-27T11:12+0000
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكر "غاروي" أنه "أدى تفجير انتحاري في ماركا بمنطقة شبيلي السفلى إلى مقتل حاكم المنطقة عبد الله وافو وما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين".وأكد الموقع الصومالي أن "حاكم المنطقة المقتول كان في طليعة المناضلين ضد حركة الشباب في المنطقة".وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم بمدينة ماركا، قائلة: "قتلنا وافو الذي كان يقود قوات الاتحاد الأفريقي إلى منطقة شبيلي السفلى"، حسبما ذكر موقع "غاروي".ويأتي الهجوم بعد نحو 10 أيام من هجوم للحركة المتشددة بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.كما يأتي الهجوم أيضا بعد نحو شهرين من انتخاب رئيس جديد للبلاد وهو حسن شيخ محمود وانتخاب برلمان جديد، وهو الأمر الذي أدى لإنهاء حالة من الاحتقان السياسي كانت مستمرة منذ أواخر العام قبل الماضي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات؛ وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/مقتل-17-عنصرا-من-الشرطة-الإثيوبية-في-هجوم-لحركة-الشباب-الصومالية-1065405194.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104510/42/1045104257_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_701493ce7dfc71362020b03467cc4441.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال
تفجير انتحاري يودي بحياة حاكم مدينة ماركا الصومالية وحركة "الشباب" المتشددة تتبنى العملية
تابعنا عبر
أفاد موقع "غاروي" الإخباري الصومالي بمقتل حاكم مدينة ماركا، عاصمة إقليم شبيلي السفلي، جنوبي الصومال، و10 أشخاص آخرين، إثر تفجير انتحاري بالمدينة الواقعة على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب العاصمة مقديشيو.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر "غاروي" أنه "أدى تفجير انتحاري في ماركا بمنطقة شبيلي السفلى إلى مقتل حاكم المنطقة عبد الله وافو وما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين".
وأكد الموقع الصومالي أن "حاكم المنطقة المقتول كان في طليعة المناضلين ضد حركة الشباب في المنطقة".
وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم بمدينة ماركا، قائلة: "قتلنا وافو الذي كان يقود قوات الاتحاد الأفريقي إلى منطقة شبيلي السفلى"، حسبما ذكر موقع "غاروي".
ويأتي الهجوم بعد نحو 10 أيام من هجوم للحركة المتشددة بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
كما يأتي الهجوم أيضا بعد نحو شهرين من انتخاب رئيس جديد للبلاد وهو حسن شيخ محمود وانتخاب برلمان جديد، وهو الأمر الذي أدى لإنهاء حالة من الاحتقان السياسي كانت مستمرة منذ أواخر العام قبل الماضي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات؛ وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.