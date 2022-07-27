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الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220727/توسيع-قدرات-سو-34-قاذفة-القنابل-تكتسب-قدرة-فائقة-على-الاستطلاع-والاستخبار-1065640987.html
توسيع قدرات "سو-34"... قاذفة القنابل تكتسب قدرة فائقة على الاستطلاع والاستخبار
توسيع قدرات "سو-34"... قاذفة القنابل تكتسب قدرة فائقة على الاستطلاع والاستخبار
أعلن مصدر مطلع عن استخدام نظام استخباري جديد خلال العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:55+0000
2022-07-27T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويؤدي النظام الاستخباري الجديد عمله على متن الطائرة، وتحويه حاوية توضع تحت جناح قاذفة القنابل "سو-34".وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن التقنية التي تحملها طائرات "سو-34" تحت جناحها تتيح تحديد أماكن وجود الأهداف اللازم ضربها وخاصة مواقع الدفاع الجوي، بدقة عالية، ونقل المعلومات عن منشآت العدو العسكرية إلى القوات الصديقة على جناح السرعة.وصُنع النظام الاستخباري الجوي الجديد في إطار مشروع "سيتش" الهادف إلى زيادة الإمكانيات القتالية لطائرة "سو-34".وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات من قبل القوات التابعة لنظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري

توسيع قدرات "سو-34"... قاذفة القنابل تكتسب قدرة فائقة على الاستطلاع والاستخبار

11:55 GMT 27.07.2022
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik
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أعلن مصدر مطلع عن استخدام نظام استخباري جديد خلال العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
ويؤدي النظام الاستخباري الجديد عمله على متن الطائرة، وتحويه حاوية توضع تحت جناح قاذفة القنابل "سو-34".
وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن التقنية التي تحملها طائرات "سو-34" تحت جناحها تتيح تحديد أماكن وجود الأهداف اللازم ضربها وخاصة مواقع الدفاع الجوي، بدقة عالية، ونقل المعلومات عن منشآت العدو العسكرية إلى القوات الصديقة على جناح السرعة.
وصُنع النظام الاستخباري الجوي الجديد في إطار مشروع "سيتش" الهادف إلى زيادة الإمكانيات القتالية لطائرة "سو-34".
وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات من قبل القوات التابعة لنظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
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