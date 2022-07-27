https://arabic.sputniknews.com/20220727/توقعات-بوظيفة-جديدة-لجونسون-قد-يصبح-أمينا-جديدا-للناتو-1065624186.html

توقعات بوظيفة جديدة لجونسون: قد يصبح أمينا جديدا للناتو

توقعات بوظيفة جديدة لجونسون: قد يصبح أمينا جديدا للناتو

أفادت صحيفة عن إمكانية ترشيح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون لمنصب أمين عام حلف الناتو. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T07:53+0000

2022-07-27T07:53+0000

2022-07-27T07:55+0000

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ورأت صحيفة "ذي تلغراف" أن جونسون قد يكون أفضل مرشح لهذا المنصب كناشط في حملة الغرب ضد روسيا وكسياسي كان له تأثير على قرار السويد وفنلندا بتقديم طلب الانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.وأشارت إلى أنه لا بد وأن يؤيد نظام الحكم في أوكرانيا ترشيح جونسون لمنصب أمين عام "الناتو".ومن جهة أخرى هناك مَن ينتظر اعتراضا على تعيين جونسون أمينا عاما جديدا لحلف الناتو. ونقلت الصحيفة عن مصدر في البرلمان البريطاني سؤاله: هل يمكن أن يؤيد الرئيس الفرنسي ماكرون تعيين جونسون أمينا عاما للناتو؟وصرح اللورد دانات، قائد سابق للجيش البريطاني، أنه لا يمكنه أن يدعم جونسون على خلفية الفضائح الكثيرة التي تورط (جونسون) فيها.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/في-كلمته-الوداعية-بوريس-جونسون-يطالب-خليفته-بالبقاء-في-صف-الولايات-المتحدة-1065342462.html

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