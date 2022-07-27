https://arabic.sputniknews.com/20220727/توقعات-بوظيفة-جديدة-لجونسون-قد-يصبح-أمينا-جديدا-للناتو-1065624186.html
توقعات بوظيفة جديدة لجونسون: قد يصبح أمينا جديدا للناتو
توقعات بوظيفة جديدة لجونسون: قد يصبح أمينا جديدا للناتو
أفادت صحيفة عن إمكانية ترشيح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون لمنصب أمين عام حلف الناتو. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T07:53+0000
2022-07-27T07:53+0000
2022-07-27T07:55+0000
العالم
بريطانيا
الناتو
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ورأت صحيفة "ذي تلغراف" أن جونسون قد يكون أفضل مرشح لهذا المنصب كناشط في حملة الغرب ضد روسيا وكسياسي كان له تأثير على قرار السويد وفنلندا بتقديم طلب الانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.وأشارت إلى أنه لا بد وأن يؤيد نظام الحكم في أوكرانيا ترشيح جونسون لمنصب أمين عام "الناتو".ومن جهة أخرى هناك مَن ينتظر اعتراضا على تعيين جونسون أمينا عاما جديدا لحلف الناتو. ونقلت الصحيفة عن مصدر في البرلمان البريطاني سؤاله: هل يمكن أن يؤيد الرئيس الفرنسي ماكرون تعيين جونسون أمينا عاما للناتو؟وصرح اللورد دانات، قائد سابق للجيش البريطاني، أنه لا يمكنه أن يدعم جونسون على خلفية الفضائح الكثيرة التي تورط (جونسون) فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/في-كلمته-الوداعية-بوريس-جونسون-يطالب-خليفته-بالبقاء-في-صف-الولايات-المتحدة-1065342462.html
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العالم, بريطانيا, الناتو
توقعات بوظيفة جديدة لجونسون: قد يصبح أمينا جديدا للناتو
07:53 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أفادت صحيفة عن إمكانية ترشيح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون لمنصب أمين عام حلف الناتو.
ورأت
صحيفة "ذي تلغراف" أن جونسون قد يكون أفضل مرشح لهذا المنصب كناشط في حملة الغرب ضد روسيا وكسياسي كان له تأثير على قرار السويد وفنلندا بتقديم طلب الانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.
وأشارت إلى أنه لا بد وأن يؤيد نظام الحكم في أوكرانيا ترشيح جونسون لمنصب أمين عام "الناتو".
ومن جهة أخرى هناك مَن ينتظر اعتراضا على تعيين جونسون أمينا عاما جديدا لحلف الناتو. ونقلت الصحيفة عن مصدر في البرلمان البريطاني سؤاله: هل يمكن أن يؤيد الرئيس الفرنسي ماكرون تعيين جونسون أمينا عاما للناتو؟
وصرح اللورد دانات، قائد سابق للجيش البريطاني، أنه لا يمكنه أن يدعم جونسون على خلفية الفضائح الكثيرة التي تورط (جونسون) فيها.