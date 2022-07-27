عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220727/توقعات-بوظيفة-جديدة-لجونسون-قد-يصبح-أمينا-جديدا-للناتو-1065624186.html
توقعات بوظيفة جديدة لجونسون: قد يصبح أمينا جديدا للناتو
توقعات بوظيفة جديدة لجونسون: قد يصبح أمينا جديدا للناتو
أفادت صحيفة عن إمكانية ترشيح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون لمنصب أمين عام حلف الناتو. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T07:53+0000
2022-07-27T07:55+0000
العالم
بريطانيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064808032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_987fd205d707f3ecd43fd5e375332da4.jpg
ورأت صحيفة "ذي تلغراف" أن جونسون قد يكون أفضل مرشح لهذا المنصب كناشط في حملة الغرب ضد روسيا وكسياسي كان له تأثير على قرار السويد وفنلندا بتقديم طلب الانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.وأشارت إلى أنه لا بد وأن يؤيد نظام الحكم في أوكرانيا ترشيح جونسون لمنصب أمين عام "الناتو".ومن جهة أخرى هناك مَن ينتظر اعتراضا على تعيين جونسون أمينا عاما جديدا لحلف الناتو. ونقلت الصحيفة عن مصدر في البرلمان البريطاني سؤاله: هل يمكن أن يؤيد الرئيس الفرنسي ماكرون تعيين جونسون أمينا عاما للناتو؟وصرح اللورد دانات، قائد سابق للجيش البريطاني، أنه لا يمكنه أن يدعم جونسون على خلفية الفضائح الكثيرة التي تورط (جونسون) فيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/في-كلمته-الوداعية-بوريس-جونسون-يطالب-خليفته-بالبقاء-في-صف-الولايات-المتحدة-1065342462.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064808032_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_de52131fc24d7d037006206d310f0caf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا, الناتو

توقعات بوظيفة جديدة لجونسون: قد يصبح أمينا جديدا للناتو

07:53 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 27.07.2022)
© AFP 2022 / Jack Hillرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته لمدرسة "كاسل روك" في كولفيل، إنجلترا، 26 أغسطس 2020
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته لمدرسة كاسل روك في كولفيل، إنجلترا، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Jack Hill
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة عن إمكانية ترشيح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون لمنصب أمين عام حلف الناتو.
ورأت صحيفة "ذي تلغراف" أن جونسون قد يكون أفضل مرشح لهذا المنصب كناشط في حملة الغرب ضد روسيا وكسياسي كان له تأثير على قرار السويد وفنلندا بتقديم طلب الانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.
وأشارت إلى أنه لا بد وأن يؤيد نظام الحكم في أوكرانيا ترشيح جونسون لمنصب أمين عام "الناتو".
ومن جهة أخرى هناك مَن ينتظر اعتراضا على تعيين جونسون أمينا عاما جديدا لحلف الناتو. ونقلت الصحيفة عن مصدر في البرلمان البريطاني سؤاله: هل يمكن أن يؤيد الرئيس الفرنسي ماكرون تعيين جونسون أمينا عاما للناتو؟
وصرح اللورد دانات، قائد سابق للجيش البريطاني، أنه لا يمكنه أن يدعم جونسون على خلفية الفضائح الكثيرة التي تورط (جونسون) فيها.
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
في كلمته الوداعية... بوريس جونسون يطالب خليفته بالبقاء في صف الولايات المتحدة
20 يوليو, 14:10 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала