https://arabic.sputniknews.com/20220727/تونس-ما-بعد-الاستفتاء-سيناريوهات-المشهد-السياسي-بين-الانفراجة-والانفجار--1065646521.html
تونس ما بعد الاستفتاء.. سيناريوهات المشهد السياسي بين الانفراجة والانفجار
تونس ما بعد الاستفتاء.. سيناريوهات المشهد السياسي بين الانفراجة والانفجار
تتابع الحلقة نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تونس، وردود الأفعال عليها. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:23+0000
2022-07-27T13:23+0000
2022-07-27T13:23+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065646362_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946d0f6cf4fd804d2aa97efe735f5c93.png
تونس ما بعد الإستفتاء.. سيناريوهات المشهد السياسي بين الإنفراجة والإنفجار
تونس ما بعد الإستفتاء.. سيناريوهات المشهد السياسي بين الإنفراجة والإنفجار
فقد أعلنت هيئة الانتخابات هناك النتائج الأولية للاستفتاء وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن نسبة التصويت بنعم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغت 94.6%، في حين بلغت نسبة المشاركة 30.5%.في المقابل، جددت أحزاب وقوى المعارضة رفضها النتائج، داعية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وسط اتهامات لهيئة الانتخابات بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء.أستاذ التعليم العالي في الجامعة التونسية، عبد الرزاق المختار، أشار إلى أنالمختار، وفي حديث معه عبر "بانوراما" أوضح أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065646362_251:0:1184:700_1920x0_80_0_0_017a2b525933002928ea033a418853a0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تونس ما بعد الاستفتاء.. سيناريوهات المشهد السياسي بين الانفراجة والانفجار
تابعنا عبر
تتابع الحلقة نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تونس، وردود الأفعال عليها.
فقد أعلنت هيئة الانتخابات هناك النتائج الأولية للاستفتاء وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن نسبة التصويت بنعم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغت 94.6%، في حين بلغت نسبة المشاركة 30.5%.
في المقابل، جددت أحزاب وقوى المعارضة رفضها النتائج، داعية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وسط اتهامات لهيئة الانتخابات بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء.
أستاذ التعليم العالي في الجامعة التونسية، عبد الرزاق المختار، أشار إلى أن
"نتائج الإستفتاء أضعفت الرئيس ولم تقويه، نظرًا لنسبة المشاركة المتدنية فيه".
المختار، وفي حديث معه عبر "بانوراما
" أوضح أن
"الرئيس سعيد مع ذلك أصبح العنصر الأساسي في البلاد، وأن تونس باتت أمام سيناريوهين، إما بدء عملية تفاهم مع الأحزاب، أو تشدد من قبل الرئيس مع المعارضة، مؤكدًا أن المشهد العام في البلاد سيصبح في كل الأحوال أكثر وضوحا بعد الانتخابات المقبلة".
التفاصيل في الملف الصوتي...