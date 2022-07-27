https://arabic.sputniknews.com/20220727/تونس-ما-بعد-الاستفتاء-سيناريوهات-المشهد-السياسي-بين-الانفراجة-والانفجار--1065646521.html

تونس ما بعد الاستفتاء.. سيناريوهات المشهد السياسي بين الانفراجة والانفجار

تونس ما بعد الاستفتاء.. سيناريوهات المشهد السياسي بين الانفراجة والانفجار

تتابع الحلقة نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تونس، وردود الأفعال عليها. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T13:23+0000

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راديو

بانوراما

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تونس ما بعد الإستفتاء.. سيناريوهات المشهد السياسي بين الإنفراجة والإنفجار تونس ما بعد الإستفتاء.. سيناريوهات المشهد السياسي بين الإنفراجة والإنفجار

فقد أعلنت هيئة الانتخابات هناك النتائج الأولية للاستفتاء وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن نسبة التصويت بنعم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغت 94.6%، في حين بلغت نسبة المشاركة 30.5%.في المقابل، جددت أحزاب وقوى المعارضة رفضها النتائج، داعية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وسط اتهامات لهيئة الانتخابات بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء.أستاذ التعليم العالي في الجامعة التونسية، عبد الرزاق المختار، أشار إلى أنالمختار، وفي حديث معه عبر "بانوراما" أوضح أنالتفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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