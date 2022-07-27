https://arabic.sputniknews.com/20220727/جماهير-فنربخشة-التركي-تهتف-باسم-بوتين-أمام-دينامو-كييف-الأوكراني-فيديو-1065667613.html
جماهير فنربخشة التركي تهتف باسم بوتين أمام دينامو كييف الأوكراني... فيديو
جماهير فنربخشة التركي تهتف باسم بوتين أمام دينامو كييف الأوكراني... فيديو
هتفت جماهير نادي فنربخشة التركي لكرة القدم، باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم (الأربعاء)، خلال مباراة فريقها أمام دينامو كييف الأوكراني في إياب... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T21:21+0000
2022-07-27T21:21+0000
2022-07-27T21:21+0000
رياضة
روسيا
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وانتهت المباراة بفوز الفريق الأوكراني على مضيفه التركي بهدفين مقابل هدف واحد، ليحسم بطاقة المرور إلى الدور التأهيلي الثالث للبطولة، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب التي لُعِبت في بولندا.ولعب فنربخشة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 نظرا لطرد إسماعيل يوكسيك، وبعد ذلك الطرد بأربع دقائق سجل دينامو كييف أول هدف، عن طريق فيتالي بويالسكي، لتهتف جماهير فنربخشة بشكل جماعي "فلاديمير بوتين" عقب الهدف.وفي الدقيقة 70 تحصّل فنربخشة على ركلة جزاء، لكنّ الإكوادوري إينر فالنسيا أهدرها مضيعًا فرصة التعادل، الذي تأخر حتى الدقيقة 89، عندما نجح المجري آدم شالاي، في تسجيل هدف فنربخشة الأول لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.وقبل 6 دقائق من نهاية الوقت الإضافي، سجل أوليكساندر كارافايف، هدفا قاتلا للفريق الأوكراني.
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رياضة, روسيا
جماهير فنربخشة التركي تهتف باسم بوتين أمام دينامو كييف الأوكراني... فيديو
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هتفت جماهير نادي فنربخشة التركي لكرة القدم، باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم (الأربعاء)، خلال مباراة فريقها أمام دينامو كييف الأوكراني في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وانتهت المباراة بفوز الفريق الأوكراني على مضيفه التركي بهدفين مقابل هدف واحد، ليحسم بطاقة المرور إلى الدور التأهيلي الثالث للبطولة، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب التي لُعِبت في بولندا.
ولعب فنربخشة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 نظرا لطرد إسماعيل يوكسيك، وبعد ذلك الطرد بأربع دقائق سجل دينامو كييف أول هدف، عن طريق فيتالي بويالسكي، لتهتف جماهير فنربخشة بشكل جماعي "فلاديمير بوتين" عقب الهدف.
وفي الدقيقة 70 تحصّل فنربخشة على ركلة جزاء، لكنّ الإكوادوري إينر فالنسيا أهدرها مضيعًا فرصة التعادل، الذي تأخر حتى الدقيقة 89، عندما نجح المجري آدم شالاي، في تسجيل هدف فنربخشة الأول لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.
وقبل 6 دقائق من نهاية الوقت الإضافي، سجل أوليكساندر كارافايف، هدفا قاتلا للفريق الأوكراني.