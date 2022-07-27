https://arabic.sputniknews.com/20220727/حكومة-كوريا-الجنوبية-تسعى-لإصدار-عفو-رئاسي-عن-وريث-سامسونغ-المتورط-في-الفساد-1065635626.html
حكومة كوريا الجنوبية تسعى لإصدار عفو رئاسي عن وريث "سامسونغ" المتورط في الفساد
حكومة كوريا الجنوبية تسعى لإصدار عفو رئاسي عن وريث "سامسونغ" المتورط في الفساد
قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان ديوك سو، اليوم الأربعاء، إنه سيطلب من الرئيس يون سيوك يول العفو عن وريث "سامسونغ" لي جيه يونغ، الذي يعتبر حاليا قيد الإفراج... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T10:49+0000
2022-07-27T10:49+0000
2022-07-27T10:49+0000
شركة سامسونج
كوريا الجنوبية
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جاء هذا أثناء رد هان على سؤال خلال جلسة استجواب برلمانية حول ما إذا كانت لديه أي نية لتقديم عفو عن لي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لوتيه" شين دونغ بين وغيرهما من رجال الأعمال التنفيذيين، حيث قال "سأقترح هذا".من المتوقع على نطاق واسع أن يمنح الرئيس عفوا بمناسبة يوم التحرير 15 أغسطس/ آب. يعد لي، نائب رئيس "سامسونغ" أحد أكثر المستفيدين المحتملين، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق لي ميونغ باك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".حكم على لي بالسجن عامين ونصف بسبب قضية رشوة تورطت فيها الرئيسة السابقة بارك كون هي، وأفرج عنه بشكل مشروط في أغسطس من العام الماضي.وسيظل لي خاضعا لبعض القيود حتى بعد انتهاء فترة سجنه في 29 يوليو/ تموز، مما دفع دوائر الأعمال المحلية للمطالبة بإعفائه من جميع هذه القيود أيضا.وتلقى شين عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام، مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 في قضية رشوة مماثلة تتعلق بالرئيسة بارك.عادة ما يتلقى كبار المديرين التنفيذيين للشركات في كوريا الجنوبية، المعروفين باسم "تشايبول" عفوا رئاسيا خاصا عن جرائم اقتصادية بحجة أن عودتهم ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي.
https://arabic.sputniknews.com/20210809/وريث-سامسونغ-يحصل-على-الإفراج-المشروط-ويخرج-من-السجن-الجمعة-1049807243.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة سامسونج, كوريا الجنوبية
حكومة كوريا الجنوبية تسعى لإصدار عفو رئاسي عن وريث "سامسونغ" المتورط في الفساد
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قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان ديوك سو، اليوم الأربعاء، إنه سيطلب من الرئيس يون سيوك يول العفو عن وريث "سامسونغ" لي جيه يونغ، الذي يعتبر حاليا قيد الإفراج المشروط، من عقوبة السجن بتهمة الرشوة والاختلاس.
جاء هذا أثناء رد هان على سؤال خلال جلسة استجواب برلمانية حول ما إذا كانت لديه أي نية لتقديم عفو عن لي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لوتيه" شين دونغ بين وغيرهما من رجال الأعمال التنفيذيين، حيث قال "سأقترح هذا".
من المتوقع على نطاق واسع أن يمنح الرئيس عفوا بمناسبة يوم التحرير 15 أغسطس/ آب. يعد لي، نائب رئيس "سامسونغ
" أحد أكثر المستفيدين المحتملين، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق لي ميونغ باك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
حكم على لي بالسجن عامين ونصف بسبب قضية رشوة تورطت فيها الرئيسة السابقة بارك كون هي
، وأفرج عنه بشكل مشروط في أغسطس من العام الماضي.
وسيظل لي خاضعا لبعض القيود
حتى بعد انتهاء فترة سجنه في 29 يوليو/ تموز، مما دفع دوائر الأعمال المحلية للمطالبة بإعفائه من جميع هذه القيود أيضا.
وتلقى شين عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام، مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 في قضية رشوة مماثلة تتعلق بالرئيسة بارك.
عادة ما يتلقى كبار المديرين التنفيذيين للشركات في كوريا الجنوبية، المعروفين باسم "تشايبول" عفوا رئاسيا خاصا عن جرائم اقتصادية بحجة أن عودتهم ستساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي.