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https://arabic.sputniknews.com/20220727/خبير-الاتفاقيات-التي-تم-توقيعها-مع-السعودية-تجعل-اليونان-مركزا-للطاقة-في-أوروبا-1065621668.html
خبير: الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السعودية تجعل اليونان مركزا للطاقة في أوروبا
خبير: الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السعودية تجعل اليونان مركزا للطاقة في أوروبا
عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، اجتماعا مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T07:41+0000
2022-07-27T08:18+0000
العالم العربي
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استعراض الجانبان خلال الاجتماع أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وقال بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز: "العلاقات بين المملكة واليونان خلال الخمس سنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا من ناحية حجم التبادل التجاري والتعاون العسكري".وأضاف: "منطقة شرق البحر المتوسط أصبح لها أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي اليوم في ظل التوتر الجيوسياسي الذي يحدث في أوروبا، إضافة إلى الاكتشافات الخاصة بالغاز في هذه المنطقة".وتابع: "الاتفاقيات التي تم توقيعها تنقل اليونان لكي تكون مركزا للطاقة في أوروبا، لإمداد هذه القارة بالطاقة المتجددة بأسعار أقل، إضافة إلى التعاون بين الرياض وأثينا في مجال الاتصالات والمجال العسكري".وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السعودية واليونان تتجهان نحو تعزيز العلاقات بين البلدين لبلوغ حقبة مبتكرة من التلاقي على كل الأصعدة.ويخطط البلدان لفرض الوجود في السوقين الأوروبية والشرق أوسطية، أبرزها خطط يونانية للتزود بالهيدرجين السعودي كي يجد طريقه للسوق الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/محمد-بن-سلمان-يتجه-إلى-أوروبا-لأول-مرة-منذ-مقتل-خاشقجي-1065606993.html
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العالم العربي

خبير: الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السعودية تجعل اليونان مركزا للطاقة في أوروبا

07:41 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 08:18 GMT 27.07.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى ايونان، واجتماعه مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا بحضور وفدي البلدين، 26 يوليو 2022
زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى ايونان، واجتماعه مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا بحضور وفدي البلدين، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، اجتماعا مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا بحضور وفدي البلدين.
استعراض الجانبان خلال الاجتماع أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وقال بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز: "العلاقات بين المملكة واليونان خلال الخمس سنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا من ناحية حجم التبادل التجاري والتعاون العسكري".
وأضاف: "منطقة شرق البحر المتوسط أصبح لها أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي اليوم في ظل التوتر الجيوسياسي الذي يحدث في أوروبا، إضافة إلى الاكتشافات الخاصة بالغاز في هذه المنطقة".
وتابع: "الاتفاقيات التي تم توقيعها تنقل اليونان لكي تكون مركزا للطاقة في أوروبا، لإمداد هذه القارة بالطاقة المتجددة بأسعار أقل، إضافة إلى التعاون بين الرياض وأثينا في مجال الاتصالات والمجال العسكري".
وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السعودية واليونان تتجهان نحو تعزيز العلاقات بين البلدين لبلوغ حقبة مبتكرة من التلاقي على كل الأصعدة.
ويخطط البلدان لفرض الوجود في السوقين الأوروبية والشرق أوسطية، أبرزها خطط يونانية للتزود بالهيدرجين السعودي كي يجد طريقه للسوق الأوروبية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
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