https://arabic.sputniknews.com/20220727/دبلوماسي-إيراني-طهران-ستستورد-معظم-احتياجاتها-من-الحبوب-من-روسيا-1065620659.html
دبلوماسي إيراني: طهران ستستورد معظم احتياجاتها من الحبوب من روسيا
دبلوماسي إيراني: طهران ستستورد معظم احتياجاتها من الحبوب من روسيا
أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، أن بلاده سوف تستورد معظم الحبوب التي تحتاجها من روسيا، وليس لذلك علاقة بالأزمة في أوكرانيا. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T06:48+0000
2022-07-27T06:48+0000
2022-07-27T06:48+0000
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طهران - سبوتنيك. ولفت صفري في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إلى أن "إيران تريد استيراد معظم الحبوب التي تحتاجها من روسيا، وفي المقابل تصدر الفستق والفواكه والخضروات إلى روسيا".وقال: "حجم الحبوب التي تريد إيران استيرادها من روسيا قد يصل إلى 10 ملايين طن من القمح".وتابع صفري، "قمنا باستيراد كمية كبيرة من الحبوب الروسية بالعملة الوطنية"، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة استيراد إيران للقمح من روسيا هذا العام بالسنوات السابقة.وفي وقت سابق أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في إيران سعيد محمد، عن توصل بلاده وروسيا إلى اتفاق لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مستقبلا.وقال محمد إن إيران ترغب في تأسيس مناطق حرة مشتركة مع دول الجوار، ولذلك فقد أجرت محادثات خلال الفترة الأخيرة مع الجانب الروسي في هذا الخصوص، حسبما نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية.وزار الرئيس فلاديمير بوتين طهران، الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/إيران-اتفقنا-مع-روسيا-على-إنشاء-منطقة-اقتصادية-حرة-1065488801.html
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, العالم, روسيا
دبلوماسي إيراني: طهران ستستورد معظم احتياجاتها من الحبوب من روسيا
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أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، أن بلاده سوف تستورد معظم الحبوب التي تحتاجها من روسيا، وليس لذلك علاقة بالأزمة في أوكرانيا.
طهران - سبوتنيك. ولفت صفري في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إلى أن "إيران تريد استيراد معظم الحبوب
التي تحتاجها من روسيا، وفي المقابل تصدر الفستق والفواكه والخضروات إلى روسيا".
وقال: "حجم الحبوب التي تريد إيران استيرادها من روسيا قد يصل إلى 10 ملايين طن من القمح".
وتابع صفري، "قمنا باستيراد كمية كبيرة من الحبوب الروسية بالعملة الوطنية"، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة استيراد إيران للقمح من روسيا هذا العام بالسنوات السابقة.
وفي وقت سابق أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في إيران سعيد محمد، عن توصل بلاده وروسيا إلى اتفاق لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مستقبلا.
وقال محمد إن إيران ترغب في تأسيس مناطق حرة مشتركة مع دول الجوار، ولذلك فقد أجرت محادثات خلال الفترة الأخيرة مع الجانب الروسي في هذا الخصوص، حسبما نقلت وكالة
"إيرنا" الإيرانية.
وزار الرئيس فلاديمير بوتين طهران، الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي
، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.