https://arabic.sputniknews.com/20220727/دونيتسك-نطور-مشروع-اتفاق-بشأن-إنشاء-محكمة-للمرتزقة-والعسكريين-1065638123.html
دونيتسك: نطور مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة للمرتزقة والعسكريين
دونيتسك: نطور مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة للمرتزقة والعسكريين
أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، أنه تم بالفعل وضع مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة تخص المرتزقة والعسكريين الأوكرانيين. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:08+0000
2022-07-27T11:08+0000
2022-07-27T11:08+0000
العالم
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وقالت نيكونوروفا خلال مؤتمرها الصحفي: "ستُعقد محكمة دولية في الجمهورية في المستقبل القريب، لقد طورنا بالفعل مسودة اتفاقية بشأن إنشاء المحكمة ونتعاون الآن بنشاط مع السلطات ذات الصلة لوضع اللمسات الأخيرة على ميثاقها".وقالت نيكونوروفا إن "جمهورية دونيتسك الشعبية تعمل بنشاط مع جمهورية لوغانسك الشعبية على اتفاقية ستوافق على ميثاق محكمة دولية بشأن المرتزقة والعسكريين الأوكرانيين".ووفقا لها، فإن مشاركة ممثلي روسيا في هذه المحكمة ستكون خطوة منطقية، كما أن سلطات جمهورية لوغانسك عرضت على سوريا إرسال ممثليها للمشاركة مع تلقي "اهتمام وموافقة مسبقة" من دمشق. وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، في 9 حزيران/يونيو الماضي، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المدانين البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.وقال رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه من خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: نطور مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة للمرتزقة والعسكريين
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أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، أنه تم بالفعل وضع مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة تخص المرتزقة والعسكريين الأوكرانيين.
وقالت نيكونوروفا خلال مؤتمرها الصحفي: "ستُعقد محكمة دولية في الجمهورية في المستقبل القريب، لقد طورنا بالفعل مسودة اتفاقية بشأن إنشاء المحكمة ونتعاون الآن بنشاط مع السلطات ذات الصلة لوضع اللمسات الأخيرة على ميثاقها".
وقالت نيكونوروفا إن "جمهورية دونيتسك الشعبية تعمل بنشاط مع جمهورية لوغانسك الشعبية على اتفاقية ستوافق على ميثاق محكمة دولية بشأن المرتزقة والعسكريين الأوكرانيين".
ووفقا لها، فإن مشاركة ممثلي روسيا في هذه المحكمة ستكون خطوة منطقية، كما أن سلطات جمهورية لوغانسك عرضت على سوريا إرسال ممثليها للمشاركة مع تلقي "اهتمام وموافقة مسبقة" من دمشق.
وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، في 9 حزيران/يونيو الماضي، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المدانين البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.
وقال رئيس الهيئة القضائية
في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه من خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.