عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220727/دونيتسك-نطور-مشروع-اتفاق-بشأن-إنشاء-محكمة-للمرتزقة-والعسكريين-1065638123.html
دونيتسك: نطور مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة للمرتزقة والعسكريين
دونيتسك: نطور مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة للمرتزقة والعسكريين
أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، أنه تم بالفعل وضع مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة تخص المرتزقة والعسكريين الأوكرانيين. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:08+0000
2022-07-27T11:08+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062577868_0:267:3167:2048_1920x0_80_0_0_6180a6781d1f7b2ce0af7bdf65f59e67.jpg
وقالت نيكونوروفا خلال مؤتمرها الصحفي: "ستُعقد محكمة دولية في الجمهورية في المستقبل القريب، لقد طورنا بالفعل مسودة اتفاقية بشأن إنشاء المحكمة ونتعاون الآن بنشاط مع السلطات ذات الصلة لوضع اللمسات الأخيرة على ميثاقها".وقالت نيكونوروفا إن "جمهورية دونيتسك الشعبية تعمل بنشاط مع جمهورية لوغانسك الشعبية على اتفاقية ستوافق على ميثاق محكمة دولية بشأن المرتزقة والعسكريين الأوكرانيين".ووفقا لها، فإن مشاركة ممثلي روسيا في هذه المحكمة ستكون خطوة منطقية، كما أن سلطات جمهورية لوغانسك عرضت على سوريا إرسال ممثليها للمشاركة مع تلقي "اهتمام وموافقة مسبقة" من دمشق. وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، في 9 حزيران/يونيو الماضي، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المدانين البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.وقال رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه من خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062577868_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_039f71f37ed90c88809c70e5e97e2cd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

دونيتسك: نطور مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة للمرتزقة والعسكريين

11:08 GMT 27.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، أنه تم بالفعل وضع مشروع اتفاق بشأن إنشاء محكمة تخص المرتزقة والعسكريين الأوكرانيين.
وقالت نيكونوروفا خلال مؤتمرها الصحفي: "ستُعقد محكمة دولية في الجمهورية في المستقبل القريب، لقد طورنا بالفعل مسودة اتفاقية بشأن إنشاء المحكمة ونتعاون الآن بنشاط مع السلطات ذات الصلة لوضع اللمسات الأخيرة على ميثاقها".
وقالت نيكونوروفا إن "جمهورية دونيتسك الشعبية تعمل بنشاط مع جمهورية لوغانسك الشعبية على اتفاقية ستوافق على ميثاق محكمة دولية بشأن المرتزقة والعسكريين الأوكرانيين".
ووفقا لها، فإن مشاركة ممثلي روسيا في هذه المحكمة ستكون خطوة منطقية، كما أن سلطات جمهورية لوغانسك عرضت على سوريا إرسال ممثليها للمشاركة مع تلقي "اهتمام وموافقة مسبقة" من دمشق.
وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، في 9 حزيران/يونيو الماضي، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المدانين البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.
وقال رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه من خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала