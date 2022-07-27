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https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-الوزراء-العراقي-يدعو-المتظاهرين-إلى-لانسحاب-الفوري-بعد-اقتحاهم-المنطقة-الخضراء-1065657937.html
رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى لانسحاب الفوري بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء
رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى لانسحاب الفوري بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء
دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفة الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الموالين للتيار الصدري بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، والالتزام... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T16:21+0000
2022-07-27T16:22+0000
العالم العربي
العراق
المنطقة الخضراء في بغداد
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موسكو - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في بيان، اليوم الأربعاء: "يدعو القائد العام للقوات المسلحة، أبناءه المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب من المنطقة الخضراء".وتابع البيان: "وسوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".وكشفت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن اقتحام متظاهرين للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وذلك وسط احتجاجات لأنصار التيار الصدري على ترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.يذكر أن مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) كان قد وجه في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالتهم، وذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الصدر-يعلن-تلقيه-تهديدا-بـالقتل-من-المالكي-وينصحه-باعتزال-السياسة-أو-تسليم-نفسه-للقضاء-1065248900.html
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العالم العربي, العراق, المنطقة الخضراء في بغداد

رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى لانسحاب الفوري بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء

16:21 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 27.07.2022)
© AP Photo / Khalid Mohammedقوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020
قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Khalid Mohammed
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دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفة الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الموالين للتيار الصدري بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، والالتزام بالسلمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في بيان، اليوم الأربعاء: "يدعو القائد العام للقوات المسلحة، أبناءه المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب من المنطقة الخضراء".
وتابع البيان: "وسوف تكون القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".
وكشفت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن اقتحام متظاهرين للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وذلك وسط احتجاجات لأنصار التيار الصدري على ترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
الصدر يعلن تلقيه تهديدا بـ"القتل" من المالكي وينصحه باعتزال السياسة أو تسليم نفسه للقضاء
18 يوليو, 14:46 GMT
يذكر أن مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) كان قد وجه في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالتهم، وذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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