https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-كوريا-الجنوبية-نتعهد-بالدفاع-عن-الحرية-من-خلال-التحالف-القوي-مع-الولايات-المتحدة-1065626379.html
رئيس كوريا الجنوبية: نتعهد بالدفاع عن الحرية من خلال التحالف القوي مع الولايات المتحدة
رئيس كوريا الجنوبية: نتعهد بالدفاع عن الحرية من خلال التحالف القوي مع الولايات المتحدة
أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل الدفاع عن قيم الحرية عبر التحالف القوي مع الولايات المتحدة. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T08:52+0000
2022-07-27T08:52+0000
2022-07-27T08:52+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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ونشر يون عبر صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): "قبل 72 عاما، ألقى العديد من الشباب من الولايات المتحدة بأنفسهم في نيران الحرب من أجل الدفاع عن جمهورية كوريا"، مضيفا "كان عليهم أن يتركوا عائلاتهم المحببة وراءهم من أجل الدفاع عن حرية جمهورية كوريا من غزو القوات الشيوعية"، وفقا لموقع "يونهاب".وفي نفس السياق، أكد يون أن ذكرى "الأبطال الحقيقيين" ستبقى خالدة في ذاكرة كوريا الجنوبية إلى الأبد، وأنها ستسمر في الدفاع عن قيم السلام والحرية التي بنيت على أساس تضحياتهم، مشددا، "سندافع عن قيمة الحرية من خلال تحالف قوي دون فشل".يأتي ذلك بمناسبة الانتهاء من بناء نصب تذكاري جديد لقدامى محاربي الحرب الكورية في واشنطن، والذي يحمل أسماء 36.634 جنديا أمريكيا و7.174 جنديا كوريا في قوات تعزيز الجيش الأمريكي (كاتوسا)، الذين لقوا حتفهم أثناء الحرب الكورية 1950-1953.وسيتم الكشف عن الجدار اليوم الأربعاء، خلال فعالية بحضور وزيري دفاع البلدين، والذي يتزامن مع ذكرى توقيع الهدنة الكورية عام 1953.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/كوريا-الجنوبية-تتوقع-تطور-العلاقات-مع-روسيا-بعد-انتهاء-الأزمة-في-أوكرانيا---1065625707.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية: نتعهد بالدفاع عن الحرية من خلال التحالف القوي مع الولايات المتحدة
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أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل الدفاع عن قيم الحرية عبر التحالف القوي مع الولايات المتحدة.
ونشر يون عبر صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة): "قبل 72 عاما، ألقى العديد من الشباب من الولايات المتحدة بأنفسهم في نيران الحرب من أجل الدفاع عن جمهورية كوريا"، مضيفا "كان عليهم أن يتركوا عائلاتهم المحببة وراءهم من أجل الدفاع عن حرية جمهورية كوريا من غزو القوات الشيوعية"، وفقا لموقع "يونهاب
".
وفي نفس السياق، أكد يون أن ذكرى "الأبطال الحقيقيين" ستبقى خالدة في ذاكرة كوريا الجنوبية إلى الأبد، وأنها ستسمر في الدفاع عن قيم السلام والحرية التي بنيت على أساس تضحياتهم، مشددا، "سندافع عن قيمة الحرية من خلال تحالف قوي دون فشل".
يأتي ذلك بمناسبة الانتهاء من بناء نصب تذكاري جديد لقدامى محاربي الحرب الكورية في واشنطن، والذي يحمل أسماء 36.634 جنديا أمريكيا و7.174 جنديا كوريا في قوات تعزيز الجيش الأمريكي (كاتوسا)، الذين لقوا حتفهم أثناء الحرب الكورية 1950-1953.
وسيتم الكشف عن الجدار اليوم الأربعاء، خلال فعالية بحضور وزيري دفاع البلدين، والذي يتزامن مع ذكرى توقيع الهدنة الكورية عام 1953.