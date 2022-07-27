https://arabic.sputniknews.com/20220727/رصد-طائرة-استطلاع-تابعة-للناتو-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1065657463.html
رصد طائرة استطلاع تابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية
رصد طائرة استطلاع تابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية
اقتربت طائرات استطلاع استراتيجي تابعة لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" من الحدود الروسية، بحسب بيانات خدمة تتبع الطائرات "Flightradar24". 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T16:12+0000
2022-07-27T16:12+0000
2022-07-27T16:12+0000
روسيا
بريطانيا
الناتو
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وأقلعت طائرة استطلاع من طراز "بوينغ أرسي-135" من قاعدة ميلدنهال الجوية في المملكة المتحدة صباح أمس الثلاثاء 26 يوليو واتجهت شمالًا. في الفترة من 15:30 إلى 16:40 بتوقيت موسكو، حلقت الطائرة حول المنطقة بالقرب من منطقة مورمانسك وأرخبيل نوفايا زيمليا وأوكروغ نينيتس.وبحسب موقع "Avia Pro" الروسي، حلقت طائرة الاستطلاع على طول مسار 44 كم من الحدود الروسية.وتم خلال الرحلة إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال، مما يشير إلى محاولة الطاقم إخفاء مكان تواجدهم.يذكر أن جمهورية لوغانسك الشعبية أفادت في يناير الماضي بأن رحلات طائرات الاستطلاع من الولايات المتحدة وبريطانيا تم رصدها بانتظام فوق أوكرانيا، فيما انخفض نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.وفي 31 ديسمبر 2021، حلقت طائرة تجسس أمريكية فوق أوكرانيا. حيث تمت الرحلة قبل وقت قصير من المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن.يذكر أن مقاتلة روسية اقتربت في شهر فبراير/ شباط من مقاتلة أمريكية بشكل خطير في سماء البحر الأبيض المتوسط، وبغلت المسافة بينهما مترا ونصف المتر (5 أقدام).
https://arabic.sputniknews.com/20210714/مقاتلة-سو-27-روسية-تمنع-طائرة-استطلاع-أميركية-من-انتهاك-حدود-روسيا--1049571923.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, بريطانيا, الناتو
رصد طائرة استطلاع تابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية
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اقتربت طائرات استطلاع استراتيجي تابعة لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" من الحدود الروسية، بحسب بيانات خدمة تتبع الطائرات "Flightradar24".
وأقلعت طائرة استطلاع من طراز "بوينغ أرسي-135" من قاعدة ميلدنهال الجوية في المملكة المتحدة صباح أمس الثلاثاء 26 يوليو واتجهت شمالًا. في الفترة من 15:30 إلى 16:40 بتوقيت موسكو، حلقت الطائرة
حول المنطقة بالقرب من منطقة مورمانسك وأرخبيل نوفايا زيمليا وأوكروغ نينيتس.
وبحسب موقع "Avia Pro" الروسي، حلقت طائرة الاستطلاع على طول مسار 44 كم من الحدود الروسية.
وتم خلال الرحلة إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال، مما يشير إلى محاولة الطاقم إخفاء مكان تواجدهم.
يذكر أن جمهورية لوغانسك الشعبية أفادت في يناير الماضي بأن رحلات طائرات الاستطلاع من الولايات المتحدة
وبريطانيا تم رصدها بانتظام فوق أوكرانيا، فيما انخفض نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وفي 31 ديسمبر 2021، حلقت طائرة تجسس أمريكية فوق أوكرانيا. حيث تمت الرحلة قبل وقت قصير من المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن.
يذكر أن مقاتلة روسية اقتربت في شهر فبراير/ شباط من مقاتلة أمريكية بشكل خطير في سماء البحر الأبيض المتوسط، وبغلت المسافة بينهما مترا ونصف المتر (5 أقدام).