https://arabic.sputniknews.com/20220727/روسيا-تدعو-الأمم-المتحدة-إلى-الامتناع-عن-اتهام-موسكو-بشن-هجمات-إلكترونية-ووقف-تشويه-الحقائق-1065618373.html
روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى الامتناع عن اتهام موسكو بشن هجمات إلكترونية ووقف تشويه الحقائق
روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى الامتناع عن اتهام موسكو بشن هجمات إلكترونية ووقف تشويه الحقائق
حثت ممثلة روسيا، إيرينا تيازلوفا، في اجتماع مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة حول أمن المعلومات الدولي، على عدم اتهام موسكو دون أي اثباتات... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T00:21+0000
2022-07-27T00:21+0000
2022-07-27T00:21+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت اليوم الأربعاء: "ندعو المشاركين في الاجتماع إلى الامتناع عن اتهام روسيا بشكل غير رسمي بشن هجمات إلكترونية".وأضافت أنه "في حالة وجود أي مخاوف، يمكن لأي دولة التعامل مباشرة مع الهياكل المختصة الروسية".وأكدت تيازلوفا خلال الاجتماع أن رفض الولايات المتحدة وسويسرا إصدار تأشيرات للمندوبين الروس إلى الأمم المتحدة، أمرا مرفوضا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى الامتناع عن اتهام موسكو بشن هجمات إلكترونية ووقف تشويه الحقائق
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حثت ممثلة روسيا، إيرينا تيازلوفا، في اجتماع مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة حول أمن المعلومات الدولي، على عدم اتهام موسكو دون أي اثباتات بشن هجمات إلكترونية ووقف تشويه الحقائق.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت اليوم الأربعاء: "ندعو المشاركين في الاجتماع إلى الامتناع عن اتهام روسيا بشكل غير رسمي بشن هجمات إلكترونية".
وأضافت أنه "في حالة وجود أي مخاوف، يمكن لأي دولة التعامل مباشرة مع الهياكل المختصة الروسية".
وأكدت تيازلوفا خلال الاجتماع أن رفض الولايات المتحدة وسويسرا إصدار تأشيرات للمندوبين الروس إلى الأمم المتحدة، أمرا مرفوضا