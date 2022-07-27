https://arabic.sputniknews.com/20220727/روسيا-تزويد-كييف-بالسلاح-الغربي-قد-يجبر-روسيا-على-رد-صارم-يتناسب-ومدى-قاذفات-الصواريخ-المستخدمة-1065658044.html
روسيا: تزويد كييف بالسلاح الغربي قد يجبرنا على رد صارم يتناسب ومدى قاذفات الصواريخ المستخدمة
روسيا: تزويد كييف بالسلاح الغربي قد يجبرنا على رد صارم يتناسب ومدى قاذفات الصواريخ المستخدمة
أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الأربعاء، أن زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا قد... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T16:22+0000
2022-07-27T16:22+0000
2022-07-27T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال غافريلوف في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التعاون في مجال الأمن: "زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى كييف قد يجبر روسيا إلى اتخاذ رد صارم".وأشار إلى أن الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة والمعدات الغربية المستخدمة في أوكرانيا تشكل تهديدًا للمواطنين الروس.وأفادت تقارير إعلامية نقلاً عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن بريطانيا تعتزم توريد عشرات من مدافع الميدان وأكثر من 1600 قطعة من الأسلحة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.في وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة وحلفاءها تعهدوا بتزويد أوكرانيا بأكثر من 20 منظومة صاروخية من طراز "هيمارس"؛ وتم نقل 12 منها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وفي هذا الصدد أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.ومن جانبه نوه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساهم في تحقيق نجاح في المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/ألمانيا-تبيع-أوكرانيا-100-مدفع-هاوتزر-يستغرق-تسليمها-10-سنوات--1065649094.html
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روسيا, العالم
روسيا: تزويد كييف بالسلاح الغربي قد يجبرنا على رد صارم يتناسب ومدى قاذفات الصواريخ المستخدمة
16:22 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 16:30 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الأربعاء، أن زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا قد يجبر روسيا على اتخاذ رد صارم يتناسب ومدى قاذفات الصواريخ التي تستخدمها كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال غافريلوف في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التعاون في مجال الأمن: "زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى كييف قد يجبر روسيا إلى اتخاذ رد صارم".
وأشار إلى أن الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة والمعدات الغربية المستخدمة في أوكرانيا تشكل تهديدًا للمواطنين الروس.
"في ظل هذه الظروف، فإننا سندفع النازيين الجدد بعيدًا عن حدودنا بما يتناسب مع مدى أنظمة الصواريخ التي تستخدمها كييف".
وأفادت تقارير إعلامية نقلاً عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن بريطانيا تعتزم توريد عشرات من مدافع الميدان وأكثر من 1600 قطعة من الأسلحة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.
في وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة وحلفاءها تعهدوا بتزويد أوكرانيا بأكثر من 20 منظومة صاروخية من طراز "هيمارس"؛ وتم نقل 12 منها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة
. وفي هذا الصدد أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وبدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو"، إذ تقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، فإنها "تلعب بالنار".
ومن جانبه نوه المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساهم في تحقيق نجاح في المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.