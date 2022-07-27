https://arabic.sputniknews.com/20220727/زاخاروفا-تكشف-عن-مكان-انعقاد-القمة-الروسية-الأفريقية-العام-المقبل-1065646080.html

زاخاروفا تكشف عن مكان انعقاد القمة الروسية الأفريقية العام المقبل

زاخاروفا تكشف عن مكان انعقاد القمة الروسية الأفريقية العام المقبل

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن مكان انعقاد القمة الروسية الأفريقية العام المقبل. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T13:17+0000

2022-07-27T13:17+0000

2022-07-27T13:17+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "إن مغادرة القارة الأفريقية تحت الأمطار الغزيرة "فأل خير".. شكراً لكم أيها الأصدقاء، ونحن في انتظاركم في سانت بطرسبرغ العام المقبل لحضور القمة الروسية الأفريقية".واختتم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، جولته الأفريقية بعقد مؤتمر صحفي مع نظيره الإثيوبي دمقي مكونن، في أديس أبابا.وبدأ لافروف جولته الإفريقية، يوم السبت الماضي، بزيارة القاهرة، ثم أوغندا، وجمهورية الكونغو، وإثيوبيا.وأثارت جولة لافروف الأفريقية موجة من عدم الرضا لدى الدول الغربية، وبخاصة الأوروبية منها، والتي لا تزال تحتفظ بعلاقات مع الدول، التي كانت مستعمرة من قبلها في القارة الأفريقية.وتسعى دول الغرب إلى تكريس الفكرة الطائشة المسماة "عزلة روسيا" عن العالم، وهو ما لم يتحقق لها؛ إذ أن عدد الدول الصديقة والشريكة لروسيا في العالم يفوق بأضعاف عدد الدول التي تقاطعها.

https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يصل-إلى-إثيوبيا-ضمن-جولته-الأفريقية-صور-1065609928.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا