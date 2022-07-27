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زاخاروفا تكشف عن مكان انعقاد القمة الروسية الأفريقية العام المقبل
زاخاروفا تكشف عن مكان انعقاد القمة الروسية الأفريقية العام المقبل
كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن مكان انعقاد القمة الروسية الأفريقية العام المقبل. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:17+0000
2022-07-27T13:17+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "إن مغادرة القارة الأفريقية تحت الأمطار الغزيرة "فأل خير".. شكراً لكم أيها الأصدقاء، ونحن في انتظاركم في سانت بطرسبرغ العام المقبل لحضور القمة الروسية الأفريقية".واختتم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، جولته الأفريقية بعقد مؤتمر صحفي مع نظيره الإثيوبي دمقي مكونن، في أديس أبابا.وبدأ لافروف جولته الإفريقية، يوم السبت الماضي، بزيارة القاهرة، ثم أوغندا، وجمهورية الكونغو، وإثيوبيا.وأثارت جولة لافروف الأفريقية موجة من عدم الرضا لدى الدول الغربية، وبخاصة الأوروبية منها، والتي لا تزال تحتفظ بعلاقات مع الدول، التي كانت مستعمرة من قبلها في القارة الأفريقية.وتسعى دول الغرب إلى تكريس الفكرة الطائشة المسماة "عزلة روسيا" عن العالم، وهو ما لم يتحقق لها؛ إذ أن عدد الدول الصديقة والشريكة لروسيا في العالم يفوق بأضعاف عدد الدول التي تقاطعها.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يصل-إلى-إثيوبيا-ضمن-جولته-الأفريقية-صور-1065609928.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا تكشف عن مكان انعقاد القمة الروسية الأفريقية العام المقبل

13:17 GMT 27.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن مكان انعقاد القمة الروسية الأفريقية العام المقبل.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "إن مغادرة القارة الأفريقية تحت الأمطار الغزيرة "فأل خير".. شكراً لكم أيها الأصدقاء، ونحن في انتظاركم في سانت بطرسبرغ العام المقبل لحضور القمة الروسية الأفريقية".
واختتم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، جولته الأفريقية بعقد مؤتمر صحفي مع نظيره الإثيوبي دمقي مكونن، في أديس أبابا.
وبدأ لافروف جولته الإفريقية، يوم السبت الماضي، بزيارة القاهرة، ثم أوغندا، وجمهورية الكونغو، وإثيوبيا.
وأثارت جولة لافروف الأفريقية موجة من عدم الرضا لدى الدول الغربية، وبخاصة الأوروبية منها، والتي لا تزال تحتفظ بعلاقات مع الدول، التي كانت مستعمرة من قبلها في القارة الأفريقية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
لافروف يصل إلى إثيوبيا ضمن جولته الأفريقية... صور
أمس, 16:21 GMT
وتسعى دول الغرب إلى تكريس الفكرة الطائشة المسماة "عزلة روسيا" عن العالم، وهو ما لم يتحقق لها؛ إذ أن عدد الدول الصديقة والشريكة لروسيا في العالم يفوق بأضعاف عدد الدول التي تقاطعها.
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