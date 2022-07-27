https://arabic.sputniknews.com/20220727/زاخاروفا-لبوريل-بعد-تذمره-من-تركيز-الإعلام-الغربي-على-لافروف-وتجاهله-الاستماع-إلى-الهراء-ليس-آمنا-1065653664.html

زاخاروفا لبوريل بعد تذمره من تركيز الإعلام الغربي على لافروف وتجاهله: "الاستماع إلى الهراء ليس آمنا"

زاخاروفا لبوريل بعد تذمره من تركيز الإعلام الغربي على لافروف وتجاهله: "الاستماع إلى الهراء ليس آمنا"

ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على شكوى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T14:59+0000

2022-07-27T14:59+0000

2022-07-27T14:59+0000

العالم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تغريدة عبر "تلغرام"، "يا جوزيب، الصحافة الغربية تحمي صحتها العقلية فحسب، من خلال تفضيل لافروف عليك.. هناك مقدمة لمناظرة انتخابية في بريطانيا أغمي عليها، بعد تصريح سخيف آخر من (وزيرة الخارجية البريطانية) ليز تراس؛ الاستماع إلى الهراء ليس آمنًا، ناهيك عن الاقتباس عنه".في وقت سابق، قال بوريل، إن هناك نزعة في الصحافة الغربية للاستماع إلى "العدو"، بحسب زعمه.وأعرب بوريل، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير"، عن أسفه لأن "لافروف ذاهب إلى إفريقيا لمحاولة إقناع الأفارقة بأن العقوبات الأوروبية هي المسؤولة عن كل ما يحدث.. والصحافة الغربية بأكملها تكرر ذلك".ولفت مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي إلى أنه كان ذاهبًا إلى أفريقيا، "ليقول العكس؛ إن العقوبات لا علاقة لها، ولا أحد يلتقط ذلك".كما دعا بوريل إلى مضاعفة الجهود لمواجهة انتشار المعلومات الروسية، التي يعتبرها "أكاذيب".وتداول نشطاء بشكل واسع تصريحات بوريل مع الكثير من التعليقات الساخرة، مشيرين إلى أنه يشعر "بالغيرة" من الوزير الروسي، الذي سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء بشكل كبير على زياراته الأخيرة وبشكل خاص في القارة الأفريقية.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/بوريل-يحسد-لافروف-ينال-من-اهتمام-الإعلام-أكثر-مما-أنال-1065632742.html

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