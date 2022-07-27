https://arabic.sputniknews.com/20220727/زعيم-التيار-الصدري-يدعو-المتظاهرين-في-المنطقة-الخضراء-إلى-العودة-إلى-منازلهم-1065660918.html
زعيم التيار الصدري يدعو المتظاهرين في المنطقة الخضراء إلى العودة إلى منازلهم
زعيم التيار الصدري يدعو المتظاهرين في المنطقة الخضراء إلى العودة إلى منازلهم
دعا زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر، المتظاهرين في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، إلى الانسحاب بعدا إيصال رسالتهم الاحتجاجية على ترشيح محمد... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T17:33+0000
2022-07-27T17:33+0000
2022-07-27T17:51+0000
العالم العربي
العراق
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وكتب الصدر في بيان مقتضب: "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد. وصلت رسالتكم... عودوا لمنازلكم سالمين".ونقلت وكالة الأنباء العراقية، أن المتظاهرين بالفعل ينسحبون من مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء بعد دعوة الصدر مباشرة.وطالبت قوى الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الأربعاء، الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لاتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن ومنع الفوضى، في أعقاب احتجاجات شهدت اقتحام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.يذكر أن مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) كان قد وجه في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالتهم، وذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-الوزراء-العراقي-يدعو-المتظاهرين-إلى-لانسحاب-الفوري-بعد-اقتحاهم-المنطقة-الخضراء-1065657937.html
العراق
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العالم العربي, العراق
زعيم التيار الصدري يدعو المتظاهرين في المنطقة الخضراء إلى العودة إلى منازلهم
17:33 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 17:51 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
دعا زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر، المتظاهرين في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، إلى الانسحاب بعدا إيصال رسالتهم الاحتجاجية على ترشيح محمد السوداني كرئيس للحكومة في البلاد.
وكتب الصدر
في بيان مقتضب: "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد. وصلت رسالتكم... عودوا لمنازلكم سالمين".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، أن المتظاهرين بالفعل ينسحبون من مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء
بعد دعوة الصدر مباشرة.
وطالبت قوى الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الأربعاء، الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي
لاتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن ومنع الفوضى، في أعقاب احتجاجات شهدت اقتحام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
يذكر أن مقتدى الصدر
(الفائز الأول في الانتخابات) كان قد وجه في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالتهم، وذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.