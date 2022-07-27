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https://arabic.sputniknews.com/20220727/زعيم-كوريا-الشمالية-سنبيد-جيش-كوريا-الجنوبية-إذا-قاموا-بأي-محاولة-خطيرة--1065668721.html
زعيم كوريا الشمالية: سنبيد جيش كوريا الجنوبية إذا قاموا بأي "محاولة خطيرة"
زعيم كوريا الشمالية: سنبيد جيش كوريا الجنوبية إذا قاموا بأي "محاولة خطيرة"
حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حكومة جارته الجنوبية من أي محاولة "خطيرة" يقوم بها جيشها. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T23:46+0000
2022-07-27T23:55+0000
كوريا الشمالية
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وقال الزعيم الكوري في ذكرى قادة كوريا الشمالية: "سنبيد جيش كوريا الجنوبية إذا قاموا بأي "محاولة خطيرة""، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، قد تعهد في وقت سابق، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية.وأوضح أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.وكانت كوريا الشمالية، أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى، تجاه بحر اليابان الشهر الماض، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
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كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية: سنبيد جيش كوريا الجنوبية إذا قاموا بأي "محاولة خطيرة"

23:46 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 23:55 GMT 27.07.2022)
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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حذر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حكومة جارته الجنوبية من أي محاولة "خطيرة" يقوم بها جيشها.
وقال الزعيم الكوري في ذكرى قادة كوريا الشمالية: "سنبيد جيش كوريا الجنوبية إذا قاموا بأي "محاولة خطيرة""، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، قد تعهد في وقت سابق، برد حازم وصارم على أي استفزاز من كوريا الشمالية.
وأوضح أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.
وكانت كوريا الشمالية، أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى، تجاه بحر اليابان الشهر الماض، لتكون بذك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
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