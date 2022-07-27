https://arabic.sputniknews.com/20220727/سانشيز-قد-تصبح-إسبانيا-مركزا-للغاز-في-أوروبا-1065649905.html

سانشيز: قد تصبح إسبانيا مركزا للغاز في أوروبا

سانشيز: قد تصبح إسبانيا مركزا للغاز في أوروبا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء، إن البلاد لديها القدرة على أن تصبح مركزا للغاز في أوروبا. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T13:58+0000

2022-07-27T13:58+0000

2022-07-27T13:58+0000

العالم

بيدرو سانشيز

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و قال رئيس الوزراء: "لدينا بنية مهمة لإعادة تحويل الغاز إلى أوروبا، والذي يعد الأهم في القارة".وأضاف سانشيز: "نعتقد أن إسبانيا لديها الفرصة لتصبح مركزا للغاز الطبيعي المسال من أجل أن تكون قادرة على التصدير وأن تصبح بديلا للغاز الروسي".وكانت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ووزير التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، قد عبرت أمس الثلاثاء عن أملها أن توافق دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعها على خفض استهلاك الغاز بأقل من 15%.يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يوم الإثنين، بنسبة 12% لتصل إلى 1890 دولارا لكل ألف متر مكعب، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" في محطة "بورتوفايا" لضغط الغاز، وهو ما يعني خفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1" إلى ألمانيا.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إذا لم تتم إعادة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب "التيار الشمالي-1" إلى روسيا، فيمكن ضخ 30 مليون متر مكعب يوميا فقط عبر الخط بدلا من 60 مليون متر مكعب.وشددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات توريد الغاز، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل بإصلاح وحدات ضخ الغاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220726/إسبانيا-تأمل-موافقة-الاتحاد-الأوروبي-على-خفض-استهلاك-الغاز-بأقل-من-النسبة-المقترحة-1065580780.html

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العالم, بيدرو سانشيز