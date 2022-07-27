سيول قوية في الإمارات.. قرارات عاجلة ومحمد بن راشد يوجه بنقل كل الأسر المتضررة لمواقع إيواء
19:32 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 20:04 GMT 27.07.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
أمر محمد بن راشد، حاكم إمارة دبي، اليوم الأربعاء، بنقل الأسر المتضررة من السيول في بلاده إلى مواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، بأن محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وجه وزارة تنمية المجتمع في بلاده بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة.
#محمد_بن_راشد يوجه وزارة تنمية المجتمع بنقل كافة الأسر المتضررة من #الأمطار و #السيول بالمناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة بالتعاون مع الجهات المحلية وحجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة والأسر التي تعيش بمناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة pic.twitter.com/TyFs7Dxp7g— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 27, 2022
وتقوم وزارة تنمية المجتمع الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية بالعمل على نقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول التي وقعت بالمناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة وحجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة والأسر التي تعيش بمناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.
ووجه مجلس الوزراء الإماراتي كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية التي اجتاحت البلاد، وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي، الخميس والجمعة.
خبر .. مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في كافة إمارات الدولة واتخاذ الاجراءات العاجلة للتعامل معها#وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 27, 2022
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واستثنى الوزراء الإماراتي هذا القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية، وهي الجهات التي تتعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات والحالات الطارئة، فضلا عن الجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وفي السياق نفسه، أمر مجلس الوزراء الإماراتي بتشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في كافة إمارات الدولة واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل معها.