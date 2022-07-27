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https://arabic.sputniknews.com/20220727/سيول-في-الإمارات-محمد-بن-راشد-يوجه-بنقل-الأسر-المتضررة-لمواقع-إيواء-مؤقتة-وفنادق-قريبة-1065663804.html
سيول قوية في الإمارات.. قرارات عاجلة ومحمد بن راشد يوجه بنقل كل الأسر المتضررة لمواقع إيواء
سيول قوية في الإمارات.. قرارات عاجلة ومحمد بن راشد يوجه بنقل كل الأسر المتضررة لمواقع إيواء
أمر محمد بن راشد، حاكم إمارة دبي، اليوم الأربعاء، بنقل الأسر المتضررة من السيول في بلاده إلى مواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T19:32+0000
2022-07-27T20:04+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، بأن محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وجه وزارة تنمية المجتمع في بلاده بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة.وتقوم وزارة تنمية المجتمع الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية بالعمل على نقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول التي وقعت بالمناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة وحجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة والأسر التي تعيش بمناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.ووجه مجلس الوزراء الإماراتي كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية التي اجتاحت البلاد، وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي، الخميس والجمعة.واستثنى الوزراء الإماراتي هذا القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية، وهي الجهات التي تتعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات والحالات الطارئة، فضلا عن الجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.وفي السياق نفسه، أمر مجلس الوزراء الإماراتي بتشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في كافة إمارات الدولة واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل معها.
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سيول قوية في الإمارات.. قرارات عاجلة ومحمد بن راشد يوجه بنقل كل الأسر المتضررة لمواقع إيواء

19:32 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 20:04 GMT 27.07.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أمر محمد بن راشد، حاكم إمارة دبي، اليوم الأربعاء، بنقل الأسر المتضررة من السيول في بلاده إلى مواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، بأن محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وجه وزارة تنمية المجتمع في بلاده بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة.
وتقوم وزارة تنمية المجتمع الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية بالعمل على نقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول التي وقعت بالمناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة وحجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة والأسر التي تعيش بمناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.
ووجه مجلس الوزراء الإماراتي كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية التي اجتاحت البلاد، وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي، الخميس والجمعة.
واستثنى الوزراء الإماراتي هذا القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية، وهي الجهات التي تتعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات والحالات الطارئة، فضلا عن الجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وفي السياق نفسه، أمر مجلس الوزراء الإماراتي بتشكيل لجنة عاجلة لحصر أضرار السيول في كافة إمارات الدولة واتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل معها.
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