https://arabic.sputniknews.com/20220727/شاكيرا-ترفض-الاتفاق-مع-الادعاء-الإسباني-ومستعدة-للمحاكمة-بتهمة-الاحتيال-الضريبي-1065632054.html
شاكيرا ترفض الاتفاق مع الادعاء الإسباني وتؤكد استعدادها للمحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي
شاكيرا ترفض الاتفاق مع الادعاء الإسباني وتؤكد استعدادها للمحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي
أفادت صحيفة "بايس" الإسبانية نقلا عن مصادر قضائية أن المغنية الكولومبية شاكيرا رفضت صفقة ضريبية بقيمة 14.5 مليون يورو مع الادعاء الإسباني. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T10:11+0000
2022-07-27T10:11+0000
2022-07-27T10:11+0000
العالم
شاكيرا
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وكتبت الصحيفة أن "شاكيرا رفضت صباح الأربعاء الاتفاق الذي اقترحته النيابة تفاديا للمحاكمة"، مشيرة إلى أن محاميها تفاوضوا مع النيابة لعدة أسابيع.وبحسب ما ورد، لم تقبل شاكيرا العرض، حيث اعتبرته غير مناسب ومخالفا لمصالحها، واتهمت مكتب المدعي العام بـ "عدم المساومة" واستخدام "وسائل ضغط غير مناسبة"، في حين أن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام مفتوحة حتى يوم بدء المحاكمة.وقالت الصحيفة في بيان باسم الوفد المرافق لشاكيرا: "المغنية تؤمن تماما ببراءتها".قررت محكمة في برشلونة في مايو / أيار محاكمة شاكيرا للاشتباه في التهرب الضريبي. وذكرت المحكمة أن هناك "أسبابا كافية" للمحاكمة.وصدر قرار المحكمة ردا على محاولة قام بها محامو شاكيرا العام الماضي للاستئناف ضد الاستنتاج بشأن حقيقة الجرائم الضريبية.وكانت قد وجهت للمغنية البالغة من العمر 45 عاما ست تهم بخصوص جرائم ارتكبت بين عامي 2012 و2014، عندما كانت تقيم في إسبانيا. ووفقا للادعاء، سحبت المغنية الأموال التي كانت خاضعة للضريبة في إسبانيا إلى حسابات خارجية.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الجماهير-تهتف-باسم-شاكيرا-خلال-ودية-برشلونة-وريال-مدريد-فيديو-1065476826.html
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العالم, شاكيرا
شاكيرا ترفض الاتفاق مع الادعاء الإسباني وتؤكد استعدادها للمحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي
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أفادت صحيفة "بايس" الإسبانية نقلا عن مصادر قضائية أن المغنية الكولومبية شاكيرا رفضت صفقة ضريبية بقيمة 14.5 مليون يورو مع الادعاء الإسباني.
وكتبت الصحيفة
أن "شاكيرا رفضت صباح الأربعاء الاتفاق الذي اقترحته النيابة تفاديا للمحاكمة"، مشيرة إلى أن محاميها تفاوضوا مع النيابة لعدة أسابيع.
وبحسب ما ورد، لم تقبل شاكيرا العرض، حيث اعتبرته غير مناسب ومخالفا لمصالحها، واتهمت مكتب المدعي العام بـ "عدم المساومة" واستخدام "وسائل ضغط غير مناسبة"، في حين أن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام مفتوحة حتى يوم بدء المحاكمة.
وقالت الصحيفة في بيان باسم الوفد المرافق لشاكيرا: "المغنية تؤمن تماما ببراءتها".
قررت محكمة في برشلونة في مايو / أيار محاكمة شاكيرا للاشتباه في التهرب الضريبي. وذكرت المحكمة أن هناك "أسبابا كافية" للمحاكمة.
وصدر قرار المحكمة ردا على محاولة قام بها محامو شاكيرا العام الماضي للاستئناف ضد الاستنتاج بشأن حقيقة الجرائم الضريبية.
وكانت قد وجهت للمغنية البالغة من العمر 45 عاما ست تهم بخصوص جرائم ارتكبت بين عامي 2012 و2014، عندما كانت تقيم في إسبانيا. ووفقا للادعاء، سحبت المغنية الأموال التي كانت خاضعة للضريبة في إسبانيا إلى حسابات خارجية.