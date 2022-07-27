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شركة ألمانية لنقل الغاز تعلن عن انخفاض إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" إلى 20%
شركة ألمانية لنقل الغاز تعلن عن انخفاض إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" إلى 20%
كشفت الشركة الألمانية المشغلة لشبكة نقل الغاز "غاسكاد"، صباح اليوم الأربعاء، عن انخفاض إمدادات الغاز عبر أنابيب "التيار الشمالي" إلى نحو 1.28 مليون متر مكعب،... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T08:06+0000
2022-07-27T08:06+0000
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وأصدرت شركة "غاسكاد" بيانا جاء فيه: "منذ 27 يوليو/ تموز من الساعة الثامنة صباحًا، تم ضخ 1.28 مليون متر مكعب في الساعة أو حوالي 20% من السعة القصوى لأنابيب "نورد ستريم".وأضاف البيان: "وبالتالي من الناحية اليومية انخفضت عمليات التسليم إلى ما يقرب من 31 مليون متر مكعب أو ما يزيد قليلاً عن 18% من سعة الخط".وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا". وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".وأردف بيان الشركة: "حجم الإنتاج اليومي في المحطة ابتداء من الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 27 يوليو سيبلغ 33 مليون متر مكعب يوميا".
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شركة ألمانية لنقل الغاز تعلن عن انخفاض إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" إلى 20%

08:06 GMT 27.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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كشفت الشركة الألمانية المشغلة لشبكة نقل الغاز "غاسكاد"، صباح اليوم الأربعاء، عن انخفاض إمدادات الغاز عبر أنابيب "التيار الشمالي" إلى نحو 1.28 مليون متر مكعب، أي نحو 20% من سعة خط أنابيب الغاز.
وأصدرت شركة "غاسكاد" بيانا جاء فيه: "منذ 27 يوليو/ تموز من الساعة الثامنة صباحًا، تم ضخ 1.28 مليون متر مكعب في الساعة أو حوالي 20% من السعة القصوى لأنابيب "نورد ستريم".
وأضاف البيان: "وبالتالي من الناحية اليومية انخفضت عمليات التسليم إلى ما يقرب من 31 مليون متر مكعب أو ما يزيد قليلاً عن 18% من سعة الخط".
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
وأردف بيان الشركة: "حجم الإنتاج اليومي في المحطة ابتداء من الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم 27 يوليو سيبلغ 33 مليون متر مكعب يوميا".
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