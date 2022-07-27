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https://arabic.sputniknews.com/20220727/شركة-نفطوغاز-الأوكرانية-تعلن-عجزها-عن-سداد-الديون-المستحقة-عليها-1065619350.html
"نفطوغاز" الأوكرانية تعلن عجزها عن سداد الديون المستحقة عليها
"نفطوغاز" الأوكرانية تعلن عجزها عن سداد الديون المستحقة عليها
أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "نفطوغاز" أنها عاجزة عن تسديد الديون المستحقة عليها خلال الفترة الأخيرة. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T06:06+0000
2022-07-27T06:11+0000
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ونشرت الشركة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" بيانا جاء فيه: "تخلفت الحكومة عن سداد سندات "اليورو بوندز" اليوم 26 يوليو(تموز) 2022 إذ انتهى الموعد النهائي لمدفوعات الشركة من ناحية حاملي السندات الدولية".وفي وقت سابق، أبلغت الشركة عن نقص الأموال اللازمة لدفع حاملي السندات وأعلنت عن الحاجة إلى تأجيل السداد لمدة عامين، لكن الدائنين رفضوا طلبها.يذكر أن الحكومة الأوكرانية اتخذت قرارا بحظر المدفوعات على السندات.
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"نفطوغاز" الأوكرانية تعلن عجزها عن سداد الديون المستحقة عليها

06:06 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 06:11 GMT 27.07.2022)
© AFP 2022 / Sergey Bobokإحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
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أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية "نفطوغاز" أنها عاجزة عن تسديد الديون المستحقة عليها خلال الفترة الأخيرة.
ونشرت الشركة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام" بيانا جاء فيه: "تخلفت الحكومة عن سداد سندات "اليورو بوندز" اليوم 26 يوليو(تموز) 2022 إذ انتهى الموعد النهائي لمدفوعات الشركة من ناحية حاملي السندات الدولية".
وفي وقت سابق، أبلغت الشركة عن نقص الأموال اللازمة لدفع حاملي السندات وأعلنت عن الحاجة إلى تأجيل السداد لمدة عامين، لكن الدائنين رفضوا طلبها.
يذكر أن الحكومة الأوكرانية اتخذت قرارا بحظر المدفوعات على السندات.
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