https://arabic.sputniknews.com/20220727/ضاحي-خلفان-يرد-على-حديث-نصر-الله-عن-العلاقات-مع-السعودية-والإمارات-ويصفه-بـأفسد-قائد-عرفه-التاريخ-1065621146.html

ضاحي خلفان يرد على حديث نصر الله عن العلاقات مع السعودية والإمارات ويصفه بـ"أفسد قائد عرفه التاريخ"

ضاحي خلفان يرد على حديث نصر الله عن العلاقات مع السعودية والإمارات ويصفه بـ"أفسد قائد عرفه التاريخ"

رد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن "العلاقات مع السعودية والإمارات لا تقوم على أساس... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

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وقال خلفان، عبر حسابه على "تويتر": "حسن نصر الله يقول ليس خلافنا مع السعودية والإمارات خلافا عقائديا أو دينيا ولكنه سياسيا، وهو يكذب منذ أن ولدته أمه إلى الغد"، على حد قوله.وأضاف: "الأيام تمضي، لكن حقيقة واحدة تبقى ثابتة في تاريخ الأمة العربية ألا وهي نصر الله أفسد قائد عرفه التاريخ.. وأن عمامته أقل سوادا من قلبه"، على حد وصفه، متابعا: "ما وجدت حديثا من أحاديث نصر الله إلا ووجدت فيه كذبا بليغا ونفاقا قلما يخطر ببال مخلوق". وذكر أنه "لولا حقد نصر الله على السنة وإيمانه العميق بالطائفية لما حدث كل هذا"، مضيفا: "لو قلت إن نبيه بري (رئيس مجلس النواب اللبناني) ليس معه ومع السنة خلاف طائفي لقلت لك نعم.. أما أنت يا حسن.. فأنت أبو الكذابين".وختم الفريق ضاحي خلفان بالقول إن "حسن نصر الله مجرد متربح من هذا الانشقاق العربي الإسلامي ليس إلا، وهو عارف نفسه أنه كذاب.. ويريد الناس أن تصدقه".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، قال، في "حوار الأربعين" عبر قناة الميادين، إن "علاقة حزب الله بكل من السعودية والإمارات لا تستند إلى مسائل عقائدية بل إلى أمور سياسية".وأوضح أن "الخصومة مع السعودية تقف عند حدود الموقف السياسي لا أكثر من ذلك"، قائلا: إنه "حين تم اعتقال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في السعودية كان الهدف دفع الأمور باتجاه حرب أهلية مع المقاومة".

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