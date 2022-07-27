https://arabic.sputniknews.com/20220727/طيران-الإمارات-تعلن-تعزيز-رحلاتها-إلى-تل-أبيب-1065656445.html
"طيران الإمارات" تعلن تعزيز رحلاتها إلى تل أبيب
"طيران الإمارات" تعلن تعزيز رحلاتها إلى تل أبيب
أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، عزمها تعزيز رحلاتها الجوية إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب برحلة يومية ثانية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:53+0000
2022-07-27T15:53+0000
2022-07-27T15:53+0000
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت الشركة في بيان إنها ستطلق رحلتها الثانية بين دبي وتل أبيب، اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تدشين الشركة رحلاتها بين المدينتين، على ما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.وأوضحت الشركة أن تشغيل الرحلة اليومية الإضافية يأتي "استجابة للطلب المرتفع من المسافرين والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها "طيران الإمارات" إلى إسرائيل، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين البلدين".ومن المقرر أن تطلق الشركة رحلتها اليومية الثانية إلى تل أبيب باستخدام طائراتها الحديثة من طراز "بوينغ 777- 300 إي آر"، بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية).ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا للسلام في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان اتفاقات عدة بما في ذلك الإعفاء المتبادل من تأشيرة السفر لدخول مواطني البلدين.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, инфографика
"طيران الإمارات" تعلن تعزيز رحلاتها إلى تل أبيب
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أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، عزمها تعزيز رحلاتها الجوية إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب برحلة يومية ثانية.
وقالت الشركة في بيان إنها ستطلق رحلتها الثانية بين دبي وتل أبيب، اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تدشين الشركة رحلاتها بين المدينتين، على ما نقلت صحيفة
"البيان" الإماراتية.
وأوضحت الشركة أن تشغيل الرحلة اليومية الإضافية يأتي "استجابة للطلب المرتفع من المسافرين والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها "طيران الإمارات" إلى إسرائيل، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين البلدين".
ومن المقرر أن تطلق الشركة رحلتها اليومية الثانية إلى تل أبيب باستخدام طائراتها الحديثة من طراز "بوينغ 777- 300 إي آر"، بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية).
ووقعت إسرائيل والإمارات
منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا للسلام في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان اتفاقات عدة بما في ذلك الإعفاء المتبادل من تأشيرة السفر لدخول مواطني البلدين.