https://arabic.sputniknews.com/20220727/عبداللهيان-لا-شك-في-إرادة-إيران-للتوصل-إلى-اتفاق-جيد-متقن-ومستديم-1065663676.html

عبداللهيان: لا شك في إرادة إيران للتوصل إلى اتفاق جيد متقن ومستديم

عبداللهيان: لا شك في إرادة إيران للتوصل إلى اتفاق جيد متقن ومستديم

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن إرادة الحكومة الإيرانية في التوصل إلى اتفاق جيد ومتقن ومستديم، لا يشوبها شك. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T19:39+0000

2022-07-27T19:39+0000

2022-07-27T19:39+0000

إيران

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وأفادت وكالة إرنا مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال محادثات هاتفية مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، حيث بحث معه آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر عن إيران.وأعرب عبد اللهيان عن تقديره لجهود جوزيف بوريل ومساعده إنريكي مورا في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه "لو تحلت أمريكا بالواقعية في مسار التوصل إلى حل واتفاق، فإن تحقيق اتفاق جيد سيكون في متناول يد الأطراف جميعا".ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده أبدت حسن النية منذ بدء المفاوضات وحتى اليوم، حيث أظهرت إرادتها لحسم الاتفاق النووي الإيراني المنشود، مضيفا أن بلاده ترحب بمسار الدبلوماسية والمفاوضات على الدوام.وقال عبد اللهيان:ومن جانبه، ذكر مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن إيران لطالما أبدت رغبتها الإيجابية والحاسمة في سير المفاوضات حول الاتفاق النووي، وقد حان الوقت لتؤتي هذه المحادثات ثمارها.وجدد جوزيف بوريل في حديثه الهاتفي مع عبد اللهيان التأكيد على استعداده واستعداد الطاقم المساعد له على إجراء الاتصالات والمشاورات مع جميع الأطراف من أجل تسهيل وتسريع وتيرة العملية التفاوضية.

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