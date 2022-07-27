https://arabic.sputniknews.com/20220727/عروسان-يوقعان-عقد-زواج-غريب-في-الهند-فيديو-1065661944.html
عروسان يوقعان عقد زواج غريب في الهند... فيديو
عروسان يوقعان عقد زواج غريب في الهند... فيديو
وقع عروسان في الهند، عقد زواجهما، بوعد كل منهما الآخر الالتزام بتناول ببيتزا واحدة فقط شهريا والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم وتناول وجبات إفطار خاصة... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T18:42+0000
2022-07-27T18:42+0000
2022-07-27T18:42+0000
منوعات
أخبار الهند اليوم
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وأعدت الوثيقة العروس وهي عبارة عن قطعة ضخمة من الورق المقوى، حيث توضح بالتفصيل ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله خلال حياتهم المشتركة.وتم توقيع العقد بين العروسين شانتي ومنتو في ولاية آسام بحضور عددا من الشهود وفقا لصحيفة " ميرور".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الهند اليوم
عروسان يوقعان عقد زواج غريب في الهند... فيديو
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وقع عروسان في الهند، عقد زواجهما، بوعد كل منهما الآخر الالتزام بتناول ببيتزا واحدة فقط شهريا والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد.
وأعدت الوثيقة العروس
وهي عبارة عن قطعة ضخمة من الورق المقوى، حيث توضح بالتفصيل ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله خلال حياتهم المشتركة.
وتم توقيع العقد بين العروسين شانتي ومنتو في ولاية آسام بحضور عددا من الشهود وفقا لصحيفة " ميرور"
.