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عروسان يوقعان عقد زواج غريب في الهند... فيديو
عروسان يوقعان عقد زواج غريب في الهند... فيديو
وقع عروسان في الهند، عقد زواجهما، بوعد كل منهما الآخر الالتزام بتناول ببيتزا واحدة فقط شهريا والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم وتناول وجبات إفطار خاصة... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T18:42+0000
2022-07-27T18:42+0000
منوعات
أخبار الهند اليوم
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وأعدت الوثيقة العروس وهي عبارة عن قطعة ضخمة من الورق المقوى، حيث توضح بالتفصيل ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله خلال حياتهم المشتركة.وتم توقيع العقد بين العروسين شانتي ومنتو في ولاية آسام بحضور عددا من الشهود وفقا لصحيفة " ميرور".
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منوعات, أخبار الهند اليوم

عروسان يوقعان عقد زواج غريب في الهند... فيديو

18:42 GMT 27.07.2022
CC0 / StockSnap / صورة تعبيرية - زفاف، زواج
صورة تعبيرية - زفاف، زواج - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
CC0 / StockSnap /
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وقع عروسان في الهند، عقد زواجهما، بوعد كل منهما الآخر الالتزام بتناول ببيتزا واحدة فقط شهريا والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد.
وأعدت الوثيقة العروس وهي عبارة عن قطعة ضخمة من الورق المقوى، حيث توضح بالتفصيل ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله خلال حياتهم المشتركة.
وتم توقيع العقد بين العروسين شانتي ومنتو في ولاية آسام بحضور عددا من الشهود وفقا لصحيفة " ميرور".
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