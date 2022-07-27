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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220727/قديروف-يعد-بتقديم-المساعدة-في-إعادة-إعمار-مسجد-وكنيسة-في-مدينة-ماريوبول-1065642683.html
قديروف يعد بتقديم المساعدة في إعادة إعمار مسجد وكنيسة بمدينة ماريوبول
قديروف يعد بتقديم المساعدة في إعادة إعمار مسجد وكنيسة بمدينة ماريوبول
قال رشيد براجين، رئيس الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية دونيتسك الشعبية، إن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، وعد بتقديم المساعدة في إعادة إعمار مسجد وكنيسة أرثوذكسية... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T12:14+0000
2022-07-27T12:32+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا له، فقد أقيم حوار بين الأديان بين الأرثوذكس والمسلمين في مدينة ماريوبول بعد تحريرها.يذكر أن مسجد ماريوبول الذي سمي على اسم سليمان القانوني وزوجته روكسولانا تعرض مرارا وتكرارا لإطلاق النار من القوات الأوكرانية خلال المعارك كما احتجزت التشكيلات المسلحة الأوكرانية رهائن بداخله.والمسجد المطل على بحر آزوف هو مركز ديني ومكان شعبي للترفيه، تم بناؤه على أراضي منتزه بريمورسكي تكريما للسلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا.في 20 من شهر مايو/أيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لمدينة ماريوبول والمرافق تحت الأرض لمصنع آزوفستال، حيث كان يختبئ مسلحو فوج آزوف (الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في روسيا) والجيش الأوكراني، والذي وقع تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. إجمالا، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، منذ 16 مايو، استسلم أكثر من 2.4 ألف مقاتل من آزوف والجيش الأوكراني، الذين حاصروا أراضي المصنع لمدة شهر تقريبا.في وقت إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، جزءًا من الجمهورية باعتبارها ثاني أكبر مدينة بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو/حزيران من نفس العام، استولت القوات الأوكرانية عليها خلال عملية عقابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/نتائج-رسمية-لا-أدلة-على-استهداف-مسرح-ماريوبول-في-مارس-بقصف-جوي-والانفجار-حدث-من-الداخل--1065262169.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

قديروف يعد بتقديم المساعدة في إعادة إعمار مسجد وكنيسة بمدينة ماريوبول

12:14 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 27.07.2022)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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قال رشيد براجين، رئيس الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية دونيتسك الشعبية، إن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، وعد بتقديم المساعدة في إعادة إعمار مسجد وكنيسة أرثوذكسية في مدينة ماريوبول.
ووفقا له، فقد أقيم حوار بين الأديان بين الأرثوذكس والمسلمين في مدينة ماريوبول بعد تحريرها.
يذكر أن مسجد ماريوبول الذي سمي على اسم سليمان القانوني وزوجته روكسولانا تعرض مرارا وتكرارا لإطلاق النار من القوات الأوكرانية خلال المعارك كما احتجزت التشكيلات المسلحة الأوكرانية رهائن بداخله.
والمسجد المطل على بحر آزوف هو مركز ديني ومكان شعبي للترفيه، تم بناؤه على أراضي منتزه بريمورسكي تكريما للسلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا.
في 20 من شهر مايو/أيار 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لمدينة ماريوبول والمرافق تحت الأرض لمصنع آزوفستال، حيث كان يختبئ مسلحو فوج آزوف (الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في روسيا) والجيش الأوكراني، والذي وقع تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. إجمالا، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، منذ 16 مايو، استسلم أكثر من 2.4 ألف مقاتل من آزوف والجيش الأوكراني، الذين حاصروا أراضي المصنع لمدة شهر تقريبا.
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
نتائج رسمية: لا أدلة على استهداف مسرح ماريوبول في مارس بقصف جوي والانفجار حدث من الداخل
19 يوليو, 01:09 GMT
في وقت إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، جزءًا من الجمهورية باعتبارها ثاني أكبر مدينة بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو/حزيران من نفس العام، استولت القوات الأوكرانية عليها خلال عملية عقابية.
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