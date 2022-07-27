https://arabic.sputniknews.com/20220727/قطر-غرامة-تصل-إلى-250-ألف-ريال-لمنع-التلاعب-بأسعار-تذاكر-المونديال-في-السوق-السوداء-1065656894.html
قطر.. غرامة تصل إلى 250 ألف ريال لمنع التلاعب بأسعار تذاكر المونديال في السوق السوداء
قطر.. غرامة تصل إلى 250 ألف ريال لمنع التلاعب بأسعار تذاكر المونديال في السوق السوداء
فرضت وزارة العدل القطرية، اليوم الأربعاء، قانونا يقضي بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال لكل من يصدر أو يبيع أو يتبادل التذاكر دون ترخيص من "الفيفا"، بشأن... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:58+0000
2022-07-27T15:58+0000
2022-07-27T15:58+0000
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وذكرت صحيفة الشرق، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة العدل القطرية أكدت اتخاذها كافة التدابير القانونية لاستضافة كأس العالم "قطر 2022" بحسب أحدث النظم والتجارب الناجحة، أهمها وضع آليات مناسبة لمنع وجود سوق سوداء للتذاكر.ونقلت الصحيفة عن المحامي أحمد السبيعي، أن قانون تدابير استضافة كأس العالم "قطر 2022" يتناول المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية، من أهمها حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية، والتي يمتلكها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وأشار السبيعي إلى أنه حرصا على الحقوق الحصرية لـ"الفيفا" بشأن الملكية الفكرية والتجارية، ستكون السيطرة على إصدار وتوزيع وبيع تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم عملية حصرية لـ "الفيفا".وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/مونديال-قطر-يشهد-خدمة-جديدة-يطلقها-فيفا-لحماية-اللاعبين-1064992824.html
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أخبار العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم
قطر.. غرامة تصل إلى 250 ألف ريال لمنع التلاعب بأسعار تذاكر المونديال في السوق السوداء
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فرضت وزارة العدل القطرية، اليوم الأربعاء، قانونا يقضي بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال لكل من يصدر أو يبيع أو يتبادل التذاكر دون ترخيص من "الفيفا"، بشأن تدابير استضافة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وذكرت صحيفة
الشرق، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة العدل القطرية أكدت اتخاذها كافة التدابير القانونية لاستضافة كأس العالم "قطر 2022" بحسب أحدث النظم والتجارب الناجحة، أهمها وضع آليات مناسبة لمنع وجود سوق سوداء للتذاكر.
ونقلت الصحيفة عن المحامي أحمد السبيعي، أن قانون تدابير استضافة كأس العالم "قطر 2022"
يتناول المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية، من أهمها حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية، والتي يمتلكها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأشار السبيعي إلى أنه حرصا على الحقوق الحصرية لـ"الفيفا" بشأن الملكية الفكرية والتجارية، ستكون السيطرة على إصدار وتوزيع وبيع تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم عملية حصرية لـ "الفيفا".
وتنظم منافسات مونديال قطر 2022
المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.