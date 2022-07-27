https://arabic.sputniknews.com/20220727/كازاخستان-تناقش-مع-الدول-المشاركة-آفاق-تطوير-إمكانات-النقل-والعبور-لمشروع-قزوين--1065652408.html
كازاخستان تناقش مع الدول المشاركة آفاق تطوير إمكانات النقل والعبور لمشروع قزوين
كازاخستان تناقش مع الدول المشاركة آفاق تطوير إمكانات النقل والعبور لمشروع قزوين
اقترح رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف، في اجتماع مع نظيره الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي في العاصمة نور سلطان، أن تقوم الدول المشاركة في طريق النقل الدولي... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:34+0000
2022-07-27T14:34+0000
2022-07-27T14:41+0000
العالم
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وأفادت الخدمة الصحفية لحكومة كازاخستان: "من أجل زيادة القدرة التنافسية للطريق، من الضروري إزالة قيود البنى التحتية المفروضةعلى أقسام السكك الحديدية والموانئ، وكذلك مراجعة التعريفات الحالية".وتابعت الخدمة الصحفية "هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية لبلداننا. تدعم كازاخستان جميع المبادرات لتطوير إمكانات العبور والنقل في المنطقة، مع الحفاظ على توازن مصالح المشاركين".وأضافت "من أجل زيادة قدرات هذا المشروع، نقترح تطوير خارطة طريق من أجل القضاء على العوائق وتطوير إمكاناته للفترة 2022-2025".وناقش الطرفان قضايا التعاون التجاري والاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة والاتصالات التجارية، وتطوير الإمكانات السياحية للبلدين، وفتح رحلات جوية جديدة، فضلا عن التفاعل في المجال الثقافي والإنساني".بدوره أشار غاريباشفيلي إلى أن كازاخستان وجورجيا لديهما إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في العديد من المجالات ، بما في ذلك الأمن الغذائي ونقل البضائع.ووقع الطرفان على عدد من الاتفاقيات: منها خارطة طريق لتوسيع نطاق التجارة المتبادلة بين كازاخستان وجورجيا للفترة 2023-2026 ، ومذكرة تفاهم بين شركة تكنوبارك الدولية لشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة "أستانا هاب" والوكالة الجورجية للتكنولوجيا والابتكار، وكذلك اتفاقية تعاون بين السكك الحديدية الكازاخاستانية والجورجية.ويمر طريق النقل الدولي عبر قزوين عبر الصين وكازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا والبحر الأسود إلى الدول الأوروبية. أعضاء جمعية TMTM هم 20 شركة، بما في ذلك إدارات السكك الحديدية والموانئ وشركات الشحن والخدمات اللوجستية من ثمانية بلدان.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/رئيس-كازاخستان-يصف-مشروع-نقل-عبر-قزوين-بأنه-أولوية-لصادرات-البلاد-النفطية-1064794698.html
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العالم, حكومة كازاخستان, جورجيا, بحر قزوين
كازاخستان تناقش مع الدول المشاركة آفاق تطوير إمكانات النقل والعبور لمشروع قزوين
14:34 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 14:41 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
اقترح رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف، في اجتماع مع نظيره الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي في العاصمة نور سلطان، أن تقوم الدول المشاركة في طريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين بتطوير إمكانات النقل والعبور.
وأفادت الخدمة الصحفية لحكومة كازاخستان: "من أجل زيادة القدرة التنافسية للطريق، من الضروري إزالة قيود البنى التحتية المفروضةعلى أقسام السكك الحديدية والموانئ، وكذلك مراجعة التعريفات الحالية".
وتابعت الخدمة الصحفية "هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية لبلداننا. تدعم كازاخستان جميع المبادرات لتطوير إمكانات العبور والنقل في المنطقة، مع الحفاظ على توازن مصالح المشاركين".
وأضافت "من أجل زيادة قدرات هذا المشروع
، نقترح تطوير خارطة طريق من أجل القضاء على العوائق وتطوير إمكاناته للفترة 2022-2025".
وناقش الطرفان قضايا التعاون التجاري والاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة والاتصالات التجارية، وتطوير الإمكانات السياحية للبلدين، وفتح رحلات جوية جديدة، فضلا عن التفاعل في المجال الثقافي والإنساني".
بدوره أشار غاريباشفيلي إلى أن كازاخستان وجورجيا لديهما إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في العديد من المجالات ، بما في ذلك الأمن الغذائي ونقل البضائع.
ووقع الطرفان على عدد من الاتفاقيات: منها خارطة طريق لتوسيع نطاق التجارة المتبادلة
بين كازاخستان وجورجيا للفترة 2023-2026 ، ومذكرة تفاهم بين شركة تكنوبارك الدولية لشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة "أستانا هاب" والوكالة الجورجية للتكنولوجيا والابتكار، وكذلك اتفاقية تعاون بين السكك الحديدية الكازاخاستانية والجورجية.
ويمر طريق النقل الدولي عبر قزوين عبر الصين وكازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا والبحر الأسود إلى الدول الأوروبية. أعضاء جمعية TMTM هم 20 شركة، بما في ذلك إدارات السكك الحديدية والموانئ وشركات الشحن والخدمات اللوجستية من ثمانية بلدان.