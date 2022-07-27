https://arabic.sputniknews.com/20220727/كييف-ترفض-استلام-طائرات-أمريكية-غير-قادرة-على-مقارعة-المقاتلات-الروسية-1065619026.html
كييف ترفض استلام طائرات أمريكية غير قادرة على مقارعة المقاتلات الروسية
كييف ترفض استلام طائرات أمريكية غير قادرة على مقارعة المقاتلات الروسية
صرح مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية أن بلاده لا تعوزها طائرات "أ-10" الأمريكية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T04:39+0000
2022-07-27T04:39+0000
2022-07-27T04:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062985134_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_618f05a7580f231a904a5cf3733c0123.jpg
وقد أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال في الأسبوع الفائت أنه يمكن أن تسلم الولايات المتحدة أوكرانيا طائرات حربية قديمة مثل المقاتلة القاذفة "أ-10".وذكر موقع "ميليتري" نقلا عن مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية يوري ساك أن طائرات "أ-10" لن تغلق أجواء أوكرانيا ولن توقف قاذفات القنابل والصواريخ، وستغدو هدفا للمقاتلات الروسية ووسائط الدفاع الجوي.وهذا لا يعني أن أوكرانيا لا تعوزها الطائرات الحربية الأمريكية. إنها تحتاج إليها، ولكنها تتمنى أن تسلمها الولايات المتحدة طائرات عصرية. وكشف مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية أن بلاده تريد الحصول على طائرات "إف-16".ويطمح نظام الحكم الأوكراني إلى الحصول على الطائرات الحربية من الولايات المتحدة آملا أن تتمكن الطائرات الأمريكية من إنهاء سيطرة الطيران الروسي على سماء أوكرانيا وتمكّن الطيران الأوكراني من شن هجمات. وكانت روسيا قد بدأت عمليتها الخاصة في أوكرانيا لوقف اعتداءات القوات الأوكرانية على رعاياها في جنوب شرق أوكرانيا ودرء خطر العدوان على حدودها وأراضيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/02/1062985134_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d438b160f1465bb9e77c0bcb232caff0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كييف ترفض استلام طائرات أمريكية غير قادرة على مقارعة المقاتلات الروسية
تابعنا عبر
صرح مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية أن بلاده لا تعوزها طائرات "أ-10" الأمريكية.
وقد أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال في الأسبوع الفائت أنه يمكن أن تسلم الولايات المتحدة أوكرانيا طائرات حربية قديمة مثل المقاتلة القاذفة "أ-10".
وذكر
موقع "ميليتري" نقلا عن مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية يوري ساك أن طائرات "أ-10" لن تغلق أجواء أوكرانيا ولن توقف قاذفات القنابل والصواريخ، وستغدو هدفا للمقاتلات الروسية ووسائط الدفاع الجوي.
وهذا لا يعني أن أوكرانيا لا تعوزها الطائرات الحربية الأمريكية. إنها تحتاج إليها، ولكنها تتمنى أن تسلمها الولايات المتحدة طائرات عصرية. وكشف مستشار وزارة الدفاع الأوكرانية أن بلاده تريد الحصول على طائرات "إف-16".
ويطمح نظام الحكم الأوكراني إلى الحصول على الطائرات الحربية من الولايات المتحدة آملا أن تتمكن الطائرات الأمريكية من إنهاء سيطرة الطيران الروسي على سماء أوكرانيا وتمكّن الطيران الأوكراني من شن هجمات. وكانت روسيا قد بدأت عمليتها الخاصة في أوكرانيا لوقف اعتداءات القوات الأوكرانية على رعاياها في جنوب شرق أوكرانيا ودرء خطر العدوان على حدودها وأراضيها.