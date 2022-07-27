https://arabic.sputniknews.com/20220727/لافروف-الصين-ستكون-الهدف-التالي-للغرب-بعد-روسيا--1065638845.html
لافروف: الصين ستكون الهدف التالي للغرب بعد روسيا
لافروف: الصين ستكون الهدف التالي للغرب بعد روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الصين ستكون الهدف التالي للغرب بعد روسيا في قائمة "الأعداء"؛ مشيراً إلى أن الدول الغربية لن تتردد... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:16+0000
2022-07-27T11:16+0000
2022-07-27T11:16+0000
العالم
سيرغي لافروف
الصين
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أديس أبابا - سبوتنيك. وقال لافروف: "حلف الناتو يحدد أعداءه بالترتيب. روسيا رقم واحد. الصين في المرتبة الثانية".وأوضح: "يمكن انتهاك جميع المبادئ إذا قرر الغرب معاقبة شخص ما. إذا لزم الأمر، فلن يترددوا في فرض عقوبات على أي دولة تثير الإزعاج. لقد ذكرت الصين على أنها الدولة التي ستكون الهدف التالي".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بكين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب؛ مؤكدا أن التعاون بين الصين وروسيا، لا يستهدف أطرافا ثالثة، ولا يتأثر بالعوامل الخارجية.وقال المتحدث في إفادة صحفية، تعليقا على مشروع قانون الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على شراء الصين النفط والغاز من روسيا: "نعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية، وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية".في وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن السيناتور الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو، قدم مشروع قانون لفرض عقوبات على أي كيان قانوني لتأمين أو تسجيل الناقلات، التي تنقل النفط أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الخارجية-الصينية-نعارض-العقوبات-أحادية-الجانب-والتعاون-مع-روسيا-لا-يتأثر-بعوامل-خارجية-1065626866.html
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العالم, سيرغي لافروف, الصين
لافروف: الصين ستكون الهدف التالي للغرب بعد روسيا
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الصين ستكون الهدف التالي للغرب بعد روسيا في قائمة "الأعداء"؛ مشيراً إلى أن الدول الغربية لن تتردد في فرض عقوبات على أي دولة تثير الإزعاج.
أديس أبابا - سبوتنيك. وقال لافروف: "حلف الناتو يحدد أعداءه بالترتيب. روسيا رقم واحد. الصين في المرتبة الثانية".
وأوضح: "يمكن انتهاك جميع المبادئ إذا قرر الغرب معاقبة شخص ما. إذا لزم الأمر، فلن يترددوا في فرض عقوبات على أي دولة تثير الإزعاج. لقد ذكرت الصين على أنها الدولة التي ستكون الهدف التالي".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بكين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب؛ مؤكدا أن التعاون بين الصين وروسيا، لا يستهدف أطرافا ثالثة، ولا يتأثر بالعوامل الخارجية.
وقال المتحدث في إفادة صحفية، تعليقا على مشروع قانون الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على شراء الصين النفط والغاز من روسيا: "نعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية، وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية".
في وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن السيناتور الجمهوري الأمريكي، ماركو روبيو، قدم مشروع قانون لفرض عقوبات على أي كيان قانوني لتأمين أو تسجيل الناقلات، التي تنقل النفط أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين.