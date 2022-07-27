https://arabic.sputniknews.com/20220727/لافروف-روسيا-وإثيوبيا-على-استعداد-لتنفيذ-خطط-جديدة-للتعاون-العسكري-التقني-1065627252.html
لافروف: روسيا وإثيوبيا على استعداد لتنفيذ خطط جديدة للتعاون العسكري التقني
لافروف: روسيا وإثيوبيا على استعداد لتنفيذ خطط جديدة للتعاون العسكري التقني
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده وإثيوبيا على استعداد لتنفيذ خطط جديدة للتعاون العسكري التقني. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T09:04+0000
2022-07-27T09:04+0000
2022-07-27T09:44+0000
روسيا
أخبار إثيوبيا
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وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأثيوبي: "لدينا تقاليد جيدة في مجال التعاون العسكري التقني. اليوم أكدنا استعدادنا لتنفيذ خطط جديدة في هذا المجال، بما في ذلك مراعاة مصالح أصدقائنا الإثيوبيين في ضمان قدرتهم الدفاعية".وتابع: "في ختام محادثاتنا، دعوت زميلي لزيارة الاتحاد الروسي في وقت مناسب له".وأشار إلى أن الزيارة السابقة لوزير الخارجية الإثيوبي إلى روسيا تمت في عام 2021. في الوقت نفسه، أكد لافروف أنه تم إقامة حوار سياسي منتظم بين روسيا وإثيوبيا.وأضاف: "يفهم زملاؤنا الأفارقة تماما الأسباب الجذرية لما يحدث، والأسباب الجذرية هي محاولة الغرب إبطاء العملية التاريخية الموضوعية لتشكيل نظام عادل وديمقراطي والتشبث بالآفاق المراوغة لما يسمى بالعالم أحادي القطب".شارك لافروف في حملة تشجير في إثيوبيا، وزرع شجرتين دعما لمبادرة حكومة الجمهورية باسم "التراث الأخضر" على أراضي السفارة الروسية في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يصل-إلى-إثيوبيا-ضمن-جولته-الأفريقية-صور-1065609928.html
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روسيا, أخبار إثيوبيا
لافروف: روسيا وإثيوبيا على استعداد لتنفيذ خطط جديدة للتعاون العسكري التقني
09:04 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده وإثيوبيا على استعداد لتنفيذ خطط جديدة للتعاون العسكري التقني.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأثيوبي: "لدينا تقاليد جيدة في مجال التعاون العسكري التقني. اليوم أكدنا استعدادنا لتنفيذ خطط جديدة في هذا المجال، بما في ذلك مراعاة مصالح أصدقائنا الإثيوبيين في ضمان قدرتهم الدفاعية".
وتابع: "في ختام محادثاتنا، دعوت زميلي لزيارة الاتحاد الروسي في وقت مناسب له".
وأشار إلى أن الزيارة السابقة لوزير الخارجية الإثيوبي إلى روسيا تمت في عام 2021. في الوقت نفسه، أكد لافروف أنه تم إقامة حوار سياسي منتظم بين روسيا وإثيوبيا.
وأضاف: "يفهم زملاؤنا الأفارقة تماما الأسباب الجذرية لما يحدث، والأسباب الجذرية هي محاولة الغرب إبطاء العملية التاريخية الموضوعية لتشكيل نظام عادل وديمقراطي والتشبث بالآفاق المراوغة لما يسمى بالعالم أحادي القطب".
شارك لافروف في حملة تشجير في إثيوبيا، وزرع شجرتين دعما لمبادرة حكومة الجمهورية باسم "التراث الأخضر" على أراضي السفارة الروسية في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين.