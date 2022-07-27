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https://arabic.sputniknews.com/20220727/لبنان-يخطط-لبناء-صوامع-حبوب-جديدة-لمواجهة-أزمة-الغذاء-1065656725.html
لبنان يخطط لبناء صوامع حبوب جديدة لمواجهة أزمة الغذاء
لبنان يخطط لبناء صوامع حبوب جديدة لمواجهة أزمة الغذاء
كشف وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تسيير الأعمال أمين سلام، عن أن بلاده تخطط لبناء صومعتين جديدتين للحبوب لمواجهة أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة في البلاد. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T16:02+0000
2022-07-27T16:02+0000
أخبار لبنان
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وقال الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الأربعاء، عن العديد من الدول والمنظمات الدولية عبرت عن اهتمامها بتمويل صوامع جديدة ستبلغ كلفتها 100 مليون دولار.وقال سلام: "وجدنا اهتماما جادا للغاية من ألمانيا، والولايات المتحدة وفرنسا، واهتماما أكثر جدية من الإمارات"، مضيفا أنه سيزور قطر قريبا لمناقشة الموضوع.يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات اللبنانية اليوم من أن الجزء الشمالي المتصدّع من إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت معرّض لـ"خطر السقوط".وصدر هذا التحذير بعد 15 يوما من اندلاع حريق نجم عن تخمر مخزون الحبوب في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.وفاقمت محاولة إخماد النيران من خلال رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.وتحتوي بعض الصوامع على قرابة ثلاثة آلاف طن من القمح والحبوب، تعذّر تفريغها جراء خطورة العمل قربها.ويعاني البلد الصغير الواقع شرق البحر المتوسط من أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى إفلاس الدولة ودفعت بأكثر من ثلاثة أرباع سكانها إلى هوة الفقر.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/طوافات-الجبش-اللبناني-عملت-على-إخماد-حريق-إهراءات-مرفأ-بيروت-1065170026.html
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أخبار لبنان

لبنان يخطط لبناء صوامع حبوب جديدة لمواجهة أزمة الغذاء

16:02 GMT 27.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورصوامع معدنية لتخزين الذرة في ميناء ماريوبول
صوامع معدنية لتخزين الذرة في ميناء ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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كشف وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تسيير الأعمال أمين سلام، عن أن بلاده تخطط لبناء صومعتين جديدتين للحبوب لمواجهة أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة في البلاد.
وقال الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الأربعاء، عن العديد من الدول والمنظمات الدولية عبرت عن اهتمامها بتمويل صوامع جديدة ستبلغ كلفتها 100 مليون دولار.
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
طوافات الجيش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
17 يوليو, 06:58 GMT
وقال سلام: "وجدنا اهتماما جادا للغاية من ألمانيا، والولايات المتحدة وفرنسا، واهتماما أكثر جدية من الإمارات"، مضيفا أنه سيزور قطر قريبا لمناقشة الموضوع.
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه السلطات اللبنانية اليوم من أن الجزء الشمالي المتصدّع من إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت معرّض لـ"خطر السقوط".
وصدر هذا التحذير بعد 15 يوما من اندلاع حريق نجم عن تخمر مخزون الحبوب في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وفاقمت محاولة إخماد النيران من خلال رش المياه في الأيام السابقة من رطوبة الحبوب.
وتحتوي بعض الصوامع على قرابة ثلاثة آلاف طن من القمح والحبوب، تعذّر تفريغها جراء خطورة العمل قربها.
ويعاني البلد الصغير الواقع شرق البحر المتوسط من أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى إفلاس الدولة ودفعت بأكثر من ثلاثة أرباع سكانها إلى هوة الفقر.
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