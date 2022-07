https://arabic.sputniknews.com/20220727/ماذا-يحدث-لجسمك-عندما-تأكل-الكمثرى؟-1065658773.html

ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الكمثرى؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الكمثرى؟

تتميز الكمثرى بمذاقها الرائع وفوائدها الصحية. وللحصول على جميع الفوائد المذهلة التي تقدمها تلك الفاكهة اللذيذة، تأكد من تناولها بالكامل لأن القشرة الملونة هي... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T16:46+0000

2022-07-27T16:46+0000

2022-07-27T16:46+0000

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104385/98/1043859870_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_755ce8b6723efb25ea4c1ac4338b0524.jpg

فيما يلي أربعة أسباب تجعل هذه الفاكهة الشجرية الشهيرة مدرجة في قائمة التسوق الخاصة بك، بحسب موقع Eat This, Not That.1.الكمثرى من النجوم الغذائيةثمرة الكمثرى متوسطة الحجم تحتوي على كمية ممتازة من فيتامين سي ومصدر ممتاز للألياف حيث تحتوي على ستة غرامات لكل 100 سعرة حرارية.تحتوي الكمثرى أيضا على بعض البوتاسيوم وفيتامين K والنحاس والمغنيسيوم وفيتامينات ب الذي يعمل على خفض ضغط الدم.الكمثرى غنية أيضا بالعديد من المركبات النشطة بيولوجيا، مثل الأنثوسيانين، التي توفر أيضا فوائد صحية لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.2. تقلل الكمثرى من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2تعتبر الكمثرى من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى محتواها العالي من الألياف.قامت دراسة نُشرت في مجلة Food and Function بتحليل العلاقة بين استهلاك التفاح والكمثرى فيما يتعلق بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.أبلغ الباحثون عن انخفاض بنسبة 18% في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بين أولئك الذين أفادوا بأنهم يستمتعون بأكبر قدر من التفاح والكمثرى مقارنة بالأفراد الذين تناولوا كميات أقل.كل ثمرة كمثرى تأكلها خلال الأسبوع، قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بحوالي ثلاثة بالمائة.إضافة حبة كمثرى يوميا إلى خطة الأكل الصحي الخاصة بك ستوفر انخفاضا يقدر بنسبة 21% في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.يُعتقد أن الكمثرى توفر خصائص مضادة لمرض السكر من خلال مغذياتها النباتية المفيدة.3. توفر الكمثرى المغذيات النباتية المفيدةالكمثرى، وخاصة ذات القشرة الملونة، توفر مغذيات نباتية مفيدة مثل الفلافونويد.من المعروف أن مركبات الفلافونويد تساعد في تخفيف الالتهاب عن طريق تحييد الجذور الحرة.قد تساعد الفلافونويد أيضا في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان ومرض السكري من النوع 2.تشير دراسات أخرى إلى أن مركبات الفلافونويد تساعد في تقليل الأعراض والمخاطر المرتبطة بالربو والعديد من الحالات الأخرى المرتبطة بالشيخوخة المبكرة.4. قد تساعد في تخفيض الوزنتحتوي ثمرة الكمثرى المتوسطة الحجم على 100 سعر حراري فقط وستة غرامات من الألياف المشبعة، أي حوالي ربع كمية الألياف اليومية الموصى بها. تكمن فائدة كل هذه الألياف في أنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

https://arabic.sputniknews.com/20210810/ما-هي-علامات-وأعراض-نقص-المغنيسيوم؟-1049809190.html

https://arabic.sputniknews.com/20220224/5-أطعمة-يمكن-أن-تمنع-مرض-السكري-من-النوع-الثاني-1059107078.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة, منوعات