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https://arabic.sputniknews.com/20220727/ماسك-يعلق-على-قرار-روسيا-الانسحاب-من-مشروع-محطة-الفضاء-الدولية-عام-2024-1065619258.html
ماسك يعلق على قرار روسيا الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية عام 2024
ماسك يعلق على قرار روسيا الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية عام 2024
علق الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، على قرار انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية عام 2024. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T05:49+0000
2022-07-27T05:49+0000
العالم
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وكتب ماسك باللغة الفرنسية على صفحته الخاصة على منصة "تويتر" قائلا: "رحلة سعيدة"، وذلك ردًا على المقال المنشور على موقع "ProfoundSpace.org" بشأن تصريحات المدير الجديد لوكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف، بأن روسيا ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستفي بجميع التزاماتها بشأن محطة الفضاء الدولية، تجاه الشركاء الأجانب؛ لافتا إلى اتخاذ موسكو قرارا حول إنهاء التعاون مع المحطة، بعد عام 2024.وأشار إلى أنه، بحلول ذلك الوقت، ستبدأ وكالة الفضاء الروسية بإنشاء المحطة المدارية الروسية، مضيفا أن مستقبل استكشافات الفضاء الروسية، يجب أن يقوم على برنامج علمي متوازن ومنهجي، بحيث تثري كل رحلة البلاد بالمعرفة في مجال الفضاء.
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العالم

ماسك يعلق على قرار روسيا الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية عام 2024

05:49 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / RYAN LASH
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علق الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، على قرار انسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية عام 2024.
وكتب ماسك باللغة الفرنسية على صفحته الخاصة على منصة "تويتر" قائلا: "رحلة سعيدة"، وذلك ردًا على المقال المنشور على موقع "ProfoundSpace.org" بشأن تصريحات المدير الجديد لوكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف، بأن روسيا ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.
وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستفي بجميع التزاماتها بشأن محطة الفضاء الدولية، تجاه الشركاء الأجانب؛ لافتا إلى اتخاذ موسكو قرارا حول إنهاء التعاون مع المحطة، بعد عام 2024.

وأشار إلى أنه، بحلول ذلك الوقت، ستبدأ وكالة الفضاء الروسية بإنشاء المحطة المدارية الروسية، مضيفا أن مستقبل استكشافات الفضاء الروسية، يجب أن يقوم على برنامج علمي متوازن ومنهجي، بحيث تثري كل رحلة البلاد بالمعرفة في مجال الفضاء.
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