https://arabic.sputniknews.com/20220727/ماكدونالدز-ترفع-سعر-وجباتها-الرئيسية-لأول-مرة-منذ-14-عاما-1065646212.html
"ماكدونالدز" ترفع سعر وجباتها الرئيسية لأول مرة منذ 14 عاما
"ماكدونالدز" ترفع سعر وجباتها الرئيسية لأول مرة منذ 14 عاما
كشفت مصادر إعلامية غربية أن شركة "ماكدونالدز"، ستقوم برفع أسعار أهم وجباتها المقدمة لزبائنها، لأول مرة منذ 14 عاما، على خلفية التضخم العالمي وارتفاع التكاليف. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:28+0000
2022-07-27T13:28+0000
2022-07-27T13:28+0000
العالم
مجتمع
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وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستضيف على وجباتها ما بين الـ10 إلى 20 سنتا إضافيا، على أغلب وجباتها المقدمة.وبحسب "سكاي نيوز" فإن الشركة هي واحدة من العديد من الشركات التي تأثرت بارتفاع تكاليف الوقود والمكونات والعناصر الأساسية ونقلتها إلى العملاء (المستهلك)، بما في ذلك عملاق السلع الاستهلاكية "مارميتي" و"ماغنيمس".وأثرت هذه التعديلات على واحدة من أهم وأشهر وجبات "ماكدونالدز"، وهي "برجر الجبن"، التي بقي سعرها ثابتا عند حوالي 99 سنتا لأكثر من 14 عاما، حيث سيتم تعديل سعر الوجبة من جديد، ليصل سعرها إلى 1.19 جنيها إسترلينيا (1.43 دولار).وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماكدونالدز" في بريطانيا وأيرلندا، أليستير مارو: "ستبقى بعض الأسعار غير متأثرة، لكن سيستمر بعضها في التباين عبر مطاعمنا".وتابع قائلا: "نحن نتفهم أن أي زيادات في الأسعار ليست أخبارا جيدة، لكننا أخرنا هذه التغييرات وقللناها لأطول فترة ممكنة".
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"ماكدونالدز" ترفع سعر وجباتها الرئيسية لأول مرة منذ 14 عاما
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كشفت مصادر إعلامية غربية أن شركة "ماكدونالدز"، ستقوم برفع أسعار أهم وجباتها المقدمة لزبائنها، لأول مرة منذ 14 عاما، على خلفية التضخم العالمي وارتفاع التكاليف.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة ستضيف على وجباتها ما بين الـ10 إلى 20 سنتا إضافيا، على أغلب وجباتها المقدمة.
وبحسب "سكاي نيوز" فإن الشركة
هي واحدة من العديد من الشركات التي تأثرت بارتفاع تكاليف الوقود والمكونات والعناصر الأساسية ونقلتها إلى العملاء (المستهلك)، بما في ذلك عملاق السلع الاستهلاكية "مارميتي" و"ماغنيمس".
وأثرت هذه التعديلات على واحدة من أهم وأشهر وجبات "ماكدونالدز"، وهي "برجر الجبن"، التي بقي سعرها ثابتا عند حوالي 99 سنتا لأكثر من 14 عاما، حيث سيتم تعديل سعر الوجبة من جديد، ليصل سعرها إلى 1.19 جنيها إسترلينيا (1.43 دولار).
وقال المتحدث باسم "ماكدونالدز" لشبكة "سكاي نيوز" إن وجبات الإفطار والوجبات الرئيسية والقهوة الكبيرة وصناديق "ماك ناغيتس" هي من بين عناصر القائمة التي يمكن أن يزيد سعرها بنسبة 20 بنسا.
وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماكدونالدز" في بريطانيا وأيرلندا، أليستير مارو: "ستبقى بعض الأسعار غير متأثرة، لكن سيستمر بعضها في التباين عبر مطاعمنا".
وتابع قائلا: "نحن نتفهم أن أي زيادات في الأسعار ليست أخبارا جيدة، لكننا أخرنا هذه التغييرات وقللناها لأطول فترة ممكنة".