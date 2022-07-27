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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220727/متطوعون-روس-ينضمون-إلى-جيش-البلاد-للقتال-معه-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1065653789.html
متطوعون روس ينضمون إلى جيش البلاد للقتال معه في العملية العسكرية الخاصة
متطوعون روس ينضمون إلى جيش البلاد للقتال معه في العملية العسكرية الخاصة
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" تدريبات المتطوعين من مختلف أنحاء روسيا الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الروسي ومشاركته في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا،... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:55+0000
2022-07-27T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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يخضع المتطوعون للقتال مع الجيش الروسي في العملية الخاصة في أوكرانيا لعدد من التدريبات قبل التحاقهم بالجبهة، من ضمنها استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة. توجه مراسل "سبوتنيك" إلى مركز التدريب "غوديرميس" في جمهورية الشيشيان، وتحدث إلى المتطوعين. لقراءة التفاصيل ومشاهدة اللقاءات.
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وسائط متعددة, صور, روسيا, الجيش الروسي, фото

متطوعون روس ينضمون إلى جيش البلاد للقتال معه في العملية العسكرية الخاصة

14:55 GMT 27.07.2022
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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" تدريبات المتطوعين من مختلف أنحاء روسيا الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الروسي ومشاركته في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بعدسة مراسل الوكالة.
يخضع المتطوعون للقتال مع الجيش الروسي في العملية الخاصة في أوكرانيا لعدد من التدريبات قبل التحاقهم بالجبهة، من ضمنها استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة. توجه مراسل "سبوتنيك" إلى مركز التدريب "غوديرميس" في جمهورية الشيشيان، وتحدث إلى المتطوعين. لقراءة التفاصيل ومشاهدة اللقاءات.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
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الذهاب إلى بنك الصور
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالمتطوعون في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
المتطوعون في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
المتطوعون في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
مخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
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مخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورمتطوع خلال درس عسكري حول استخدام قاذفة قنابل يدوية AGS-30 مع جنود من فوج الشرطة الخاص "باسم بطل روسيا أحمد خادجي قديروف" في مركز تدريب القوات الخاصة في غودرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
متطوع خلال درس عسكري حول استخدام قاذفة قنابل يدوية AGS-30 مع جنود من فوج الشرطة الخاص باسم بطل روسيا أحمد خادجي قديروف في مركز تدريب القوات الخاصة في غودرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Илья Питалев
/
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متطوع خلال درس عسكري حول استخدام قاذفة قنابل يدوية AGS-30 مع جنود من فوج الشرطة الخاص "باسم بطل روسيا أحمد خادجي قديروف" في مركز تدريب القوات الخاصة في غودرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19يوليو 2022
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
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معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19يوليو 2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصور

تدريبات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أحد المتطوعين يحمل إشارة "أخمات سلا" في مركز لتدريب المتطوعين في غوديرميس، 4 يوليو 2022

تدريبات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أحد المتطوعين يحمل إشارة &quot;أخمات سلا&quot; في مركز لتدريب المتطوعين في غوديرميس، 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تدريبات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أحد المتطوعين يحمل إشارة "أخمات سلا" في مركز لتدريب المتطوعين في غوديرميس، 4 يوليو 2022

© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
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معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمركز تدريب القوات الخاصة على الرماية في غوديرميس، غروزني، الشياشان 19 يوليو 2022
مركز تدريب القوات الخاصة على الرماية في غوديرميس، غروزني، الشياشان 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
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مركز تدريب القوات الخاصة على الرماية في غوديرميس، غروزني، الشياشان 19 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
مخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
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مخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
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معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
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