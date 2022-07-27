متطوعون روس ينضمون إلى جيش البلاد للقتال معه في العملية العسكرية الخاصة
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" تدريبات المتطوعين من مختلف أنحاء روسيا الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الروسي ومشاركته في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بعدسة مراسل الوكالة.
يخضع المتطوعون للقتال مع الجيش الروسي في العملية الخاصة في أوكرانيا لعدد من التدريبات قبل التحاقهم بالجبهة، من ضمنها استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة. توجه مراسل "سبوتنيك" إلى مركز التدريب "غوديرميس" في جمهورية الشيشيان، وتحدث إلى المتطوعين. لقراءة التفاصيل ومشاهدة اللقاءات.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
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معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالمتطوعون في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
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المتطوعون في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
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مخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورمتطوع خلال درس عسكري حول استخدام قاذفة قنابل يدوية AGS-30 مع جنود من فوج الشرطة الخاص "باسم بطل روسيا أحمد خادجي قديروف" في مركز تدريب القوات الخاصة في غودرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
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© Sputnik . Илья Питалев/
متطوع خلال درس عسكري حول استخدام قاذفة قنابل يدوية AGS-30 مع جنود من فوج الشرطة الخاص "باسم بطل روسيا أحمد خادجي قديروف" في مركز تدريب القوات الخاصة في غودرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19يوليو 2022
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معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19يوليو 2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصور
تدريبات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أحد المتطوعين يحمل إشارة "أخمات سلا" في مركز لتدريب المتطوعين في غوديرميس، 4 يوليو 2022
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© Sputnik . Grigory Sysoev/
تدريبات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أحد المتطوعين يحمل إشارة "أخمات سلا" في مركز لتدريب المتطوعين في غوديرميس، 4 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
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معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمركز تدريب القوات الخاصة على الرماية في غوديرميس، غروزني، الشياشان 19 يوليو 2022
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مركز تدريب القوات الخاصة على الرماية في غوديرميس، غروزني، الشياشان 19 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
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مخيم للمتطوعين في معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022
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معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 21 يوليو 2022