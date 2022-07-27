https://arabic.sputniknews.com/20220727/متطوعون-روس-ينضمون-إلى-جيش-البلاد-للقتال-معه-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1065653789.html

متطوعون روس ينضمون إلى جيش البلاد للقتال معه في العملية العسكرية الخاصة

متطوعون روس ينضمون إلى جيش البلاد للقتال معه في العملية العسكرية الخاصة

تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" تدريبات المتطوعين من مختلف أنحاء روسيا الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الروسي ومشاركته في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا،... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T14:55+0000

2022-07-27T14:55+0000

2022-07-27T14:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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روسيا

الجيش الروسي

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يخضع المتطوعون للقتال مع الجيش الروسي في العملية الخاصة في أوكرانيا لعدد من التدريبات قبل التحاقهم بالجبهة، من ضمنها استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة. توجه مراسل "سبوتنيك" إلى مركز التدريب "غوديرميس" في جمهورية الشيشيان، وتحدث إلى المتطوعين. لقراءة التفاصيل ومشاهدة اللقاءات.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وسائط متعددة, صور, روسيا, الجيش الروسي, фото