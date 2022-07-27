https://arabic.sputniknews.com/20220727/متطوع-أمريكي-عن-مشاكل-الجيش-الأوكراني-منظومة-جافلين-دون-كمبيوتر-لا-تنفع-1065619157.html
متطوع أمريكي عن مشاكل الجيش الأوكراني: منظومة "جافلين" دون كمبيوتر لا تنفع
متطوع أمريكي عن مشاكل الجيش الأوكراني: منظومة "جافلين" دون كمبيوتر لا تنفع
كشف متطوع أمريكي عن مشكلات تعاني منها القوات الأوكرانية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T05:35+0000
2022-07-27T05:35+0000
2022-07-27T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونقلت "نيوزويك" عن الأمريكي مايكل الذي التحق بإحدى المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني التي تحارب ضد محرري منطقة دونباس ومناطق أخرى في أوكرانيا من سيطرة المسلحين، قوله إن الجيش الأوكراني يعاني نقصا في المعدات، كالنظارات الليلية وآلات طباعة الخرائط وبطاريات الكمبيوتر.وذكر أن عدم توفر البطاريات حال دون تشغيل أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإطلاق صواريخ "جافلين"، مشير إلى أن منظومة جافلين دون كمبيوتر عديمة الجدوى.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
متطوع أمريكي عن مشاكل الجيش الأوكراني: منظومة "جافلين" دون كمبيوتر لا تنفع
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كشف متطوع أمريكي عن مشكلات تعاني منها القوات الأوكرانية.
ونقلت
"نيوزويك" عن الأمريكي مايكل الذي التحق بإحدى المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني التي تحارب ضد محرري منطقة دونباس ومناطق أخرى في أوكرانيا من سيطرة المسلحين، قوله إن الجيش الأوكراني يعاني نقصا في المعدات، كالنظارات الليلية وآلات طباعة الخرائط وبطاريات الكمبيوتر.
وذكر أن عدم توفر البطاريات حال دون تشغيل أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإطلاق صواريخ "جافلين"، مشير إلى أن منظومة جافلين دون كمبيوتر عديمة الجدوى.