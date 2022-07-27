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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220727/مرتزقة-أجانب-يعبرون-عن-خيبة-آمالهم-للانضمام-إلى-القتال-في-أوكرانيا-1065663917.html
مرتزقة أجانب يعبرون عن خيبة آمالهم للانضمام إلى القتال في أوكرانيا
مرتزقة أجانب يعبرون عن خيبة آمالهم للانضمام إلى القتال في أوكرانيا
عبر مرتزقة أجانب عن خيبة آمالهم للانضمام للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، معبرين عن ندمهم لاتخاذهم هذه الخطوة. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T19:43+0000
2022-07-27T19:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
القوات الأوكرانية
مرتزقة
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أجرت صحيفة "Ishgal" الأمريكية مقابلة مع مجموعة مرتزقة أجانب ذهبوا إلى أوكرانيا وندموا بالفعل على قرارهم.وأوضح قدامى المحاربين الذين شاركوا في أفغانستان وعملية عاصفة الصحراء من أنهم لم يروا أبدا نفس مستوى الفساد كما هو الحال في القوات المسلحة الأوكرانية.وأشار البعض منهم إلى أن في بعض الحالات تم فيها إعطاء إثنين من المرتزقة بندقية واحدة لكلاهما.وقال آخر: "لقد دربت أكثر من 2000 جندي أوكراني وأعتقد أن نصفهم على الأقل ماتوا بالفعل".وأكد المرتزقة في تصريحاتهم إلى أن "كل شيء على الإطلاق يسرق في الجيش الأوكراني، ابتداء من الذخيرة الغربية أو قاذفات القنابل اليدوية، وانتهاء بالسيارات.وختم المرتزقة بالقول "لجنود الأوكرانيون ليسوا مشهورين بروحهم القتالية أيضا، وسجلوا خسائر فادحة".وأسرت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين العديد من المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب القوميين المتطرفين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وقامت مؤخرا بإصدار حكم الإعدام بحق بريطانيين ومغربي.ولا يعامل المرتزقة كأسرى حرب ولا يدخلون ضمن معاهدات جنيف المعنية بتنظيم معاملات أسرى الحرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-يقدمون-على-الانتحار-قبل-الوقوع-في-قبضة-الجيش-الروسي-1065449994.html
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العالم, القوات الأوكرانية, مرتزقة

مرتزقة أجانب يعبرون عن خيبة آمالهم للانضمام إلى القتال في أوكرانيا

19:43 GMT 27.07.2022
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أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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عبر مرتزقة أجانب عن خيبة آمالهم للانضمام للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، معبرين عن ندمهم لاتخاذهم هذه الخطوة.
أجرت صحيفة "Ishgal" الأمريكية مقابلة مع مجموعة مرتزقة أجانب ذهبوا إلى أوكرانيا وندموا بالفعل على قرارهم.
وأوضح قدامى المحاربين الذين شاركوا في أفغانستان وعملية عاصفة الصحراء من أنهم لم يروا أبدا نفس مستوى الفساد كما هو الحال في القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار البعض منهم إلى أن في بعض الحالات تم فيها إعطاء إثنين من المرتزقة بندقية واحدة لكلاهما.
وقال آخر: "لقد دربت أكثر من 2000 جندي أوكراني وأعتقد أن نصفهم على الأقل ماتوا بالفعل".
وأكد المرتزقة في تصريحاتهم إلى أن "كل شيء على الإطلاق يسرق في الجيش الأوكراني، ابتداء من الذخيرة الغربية أو قاذفات القنابل اليدوية، وانتهاء بالسيارات.
وختم المرتزقة بالقول "لجنود الأوكرانيون ليسوا مشهورين بروحهم القتالية أيضا، وسجلوا خسائر فادحة".
وأسرت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين العديد من المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب القوميين المتطرفين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وقامت مؤخرا بإصدار حكم الإعدام بحق بريطانيين ومغربي.
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يقدمون على "الانتحار" قبل الوقوع في قبضة الجيش الروسي
22 يوليو, 19:10 GMT
ولا يعامل المرتزقة كأسرى حرب ولا يدخلون ضمن معاهدات جنيف المعنية بتنظيم معاملات أسرى الحرب.
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