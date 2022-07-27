https://arabic.sputniknews.com/20220727/مصدر-عسكري-ليبي-تأجيل-زيارة-رئيس-أركان-المنطقة-الغربية-ولجنة-55-لمدينة-بنغازي-1065618695.html

مصدر عسكري ليبي: تأجيل زيارة رئيس أركان المنطقة الغربية ولجنة 5+5 لمدينة بنغازي

مصدر عسكري ليبي: تأجيل زيارة رئيس أركان المنطقة الغربية ولجنة 5+5 لمدينة بنغازي

أكد مصدر عسكري رفيع المستوى اليوم الأربعاء، تأجيل زيارة رئيس الأركان الجيش الليبي الفريق محمد الحداد للمنطقة الغربية رفقة وفد اللجنة العسكرية 5+5 إلى مدينة... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T02:32+0000

2022-07-27T02:32+0000

2022-07-27T02:32+0000

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي – سبوتنيك. وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك": "تأجلت زيارة رئيس الأركان الجيش الليبي الفريق محمد الحداد رفقة وفد اللجنة العسكرية 5+5 ممثلين للغرب الليبي التي كانت مقررة اليوم إلى مدينة بنغازي حتى إشعار آخر".ولم نتمكن من معرفة التفاصيل عن أسباب التأجيل لهذه الزيارة التي تعتبر الأولى لرئيس أركان الجيش للمنطقة الغربية إلى الشرق الليبي التي كانت مقررة اليوم وهي أول زيارة للفريق محمد الحداد بمدينة بنغازي.وفي وقت سابق، أكد مسؤول عسكري ليبي تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على أن مدينة بنغازي ستستضيف، الأربعاء 27 يوليو/حزيران، الاجتماع المقبل للجنة العسكرية [5+5] بحضور رئيس أركان الجيش الليبي للمنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، في أول زيارة له لبنغازي عقب زيارة رئيس الأركان الجيش الليبي للمنطقة الشرقية، الفريق عبد الرازق الناظوري منذ أيام للعاصمة طرابلس.وقال المصدر العسكري الليبي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس أركان الجيش الليبي المنطقة الغربية الفريق محمد الحداد سيحضر الاجتماع الذي تستضيفه مدينة بنغازي، يوم الأربعاء المقبل، للجنة العسكرية [5+5]".وأضاف أن "هذا الاجتماع سيكون بمشاركة الفريق محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري ويعقبه اجتماعات على نفس المستوى في سرت قريباً".

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