عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220727/مصر-تبحث-مع-الهند-فرص-الاستثمار-في-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-1065649321.html
مصر تبحث مع الهند فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مصر تبحث مع الهند فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
استقبل رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، اليوم الأربعاء، نائب السفير الهندي لشؤون الاستثمار والترويج آشيش جوبتا، والوفد المرافق له... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:51+0000
2022-07-27T13:51+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1064001139_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_0bf51bb816cda784088de6163863bbe7.jpg
وبحسب بيان الهيئة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء اللقاء في إطار خطة ورؤية المنطقة الاقتصادية للانفتاح على الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الآسيوية التي لها علاقات تجارية مع السوق المصري.وذكر البيان أن الهيئة تهدف إلى جذب الاستثمارات الهندية على وجه التحديد في مجالات البرمجة وحلول البرمجيات والمنسوجات والكيماويات والقطاعات الأخرى المستهدفة ضمن رؤيتها لـ"2020/ 2025".وقال زكي في كلمته للوفد الهندي: "نبحث عن العديد من الاستثمارات الهندية في قطاع الهيدروجين الأخضر قريبا، حيث بذلنا جهدا كبيرا لنصبح المحور الإقليمي الرئيسي في هذا القطاع".وأضاف: "نحن مستعدون أيضا للبحث عن فرص الاستثمار في قطاعات المنسوجات والكيماويات والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة التشغيل، بالإضافة إلى صناعات أجزاء محركات السيارات والأجهزة والمستلزمات الطبية".وأعرب ممثلو اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية عن سعادتهم باللقاء، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في استثمارات مختلفة في الهيئة للاستفادة من حوافز الاستثمار وكذلك الوصول إلى الأسواق الأفريقية، بحسب البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/وفد-من-المؤسسة-البريطانية-الدولية-للاستثمار-يزور-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-1063188443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1064001139_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_8b539666b6d58aca124093a6e659af8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم

مصر تبحث مع الهند فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

13:51 GMT 27.07.2022
© Photo / المنطقة الاقتصادية لقناة السويسرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي مستثمرين ومسؤولين في بلجيكا- 21 يونيو 2022
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي مستثمرين ومسؤولين في بلجيكا- 21 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Photo / المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تابعنا عبرTelegram
استقبل رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، اليوم الأربعاء، نائب السفير الهندي لشؤون الاستثمار والترويج آشيش جوبتا، والوفد المرافق له الذي ضم عددا من رجال الأعمال.
وبحسب بيان الهيئة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء اللقاء في إطار خطة ورؤية المنطقة الاقتصادية للانفتاح على الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الآسيوية التي لها علاقات تجارية مع السوق المصري.
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
وفد من المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
6 يونيو, 16:49 GMT
وذكر البيان أن الهيئة تهدف إلى جذب الاستثمارات الهندية على وجه التحديد في مجالات البرمجة وحلول البرمجيات والمنسوجات والكيماويات والقطاعات الأخرى المستهدفة ضمن رؤيتها لـ"2020/ 2025".
وقال زكي في كلمته للوفد الهندي: "نبحث عن العديد من الاستثمارات الهندية في قطاع الهيدروجين الأخضر قريبا، حيث بذلنا جهدا كبيرا لنصبح المحور الإقليمي الرئيسي في هذا القطاع".
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة - سبوتنيك عربي
1/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة - سبوتنيك عربي
2/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة - سبوتنيك عربي
3/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
1/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
2/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
3/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
وأضاف: "نحن مستعدون أيضا للبحث عن فرص الاستثمار في قطاعات المنسوجات والكيماويات والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة التشغيل، بالإضافة إلى صناعات أجزاء محركات السيارات والأجهزة والمستلزمات الطبية".
وأعرب ممثلو اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية عن سعادتهم باللقاء، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في استثمارات مختلفة في الهيئة للاستفادة من حوافز الاستثمار وكذلك الوصول إلى الأسواق الأفريقية، بحسب البيان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала