مصر تبحث مع الهند فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
© Photo / المنطقة الاقتصادية لقناة السويسرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي مستثمرين ومسؤولين في بلجيكا- 21 يونيو 2022
© Photo / المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
استقبل رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، اليوم الأربعاء، نائب السفير الهندي لشؤون الاستثمار والترويج آشيش جوبتا، والوفد المرافق له الذي ضم عددا من رجال الأعمال.
وبحسب بيان الهيئة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، جاء اللقاء في إطار خطة ورؤية المنطقة الاقتصادية للانفتاح على الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الآسيوية التي لها علاقات تجارية مع السوق المصري.
وذكر البيان أن الهيئة تهدف إلى جذب الاستثمارات الهندية على وجه التحديد في مجالات البرمجة وحلول البرمجيات والمنسوجات والكيماويات والقطاعات الأخرى المستهدفة ضمن رؤيتها لـ"2020/ 2025".
وقال زكي في كلمته للوفد الهندي: "نبحث عن العديد من الاستثمارات الهندية في قطاع الهيدروجين الأخضر قريبا، حيث بذلنا جهدا كبيرا لنصبح المحور الإقليمي الرئيسي في هذا القطاع".
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
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© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
2/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسرئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
3/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
1/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
2/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
3/3
© Photo / هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي يلتقي بنائب السفير الهندي في القاهرة ووفد من رجال الأعمال الهنود
وأضاف: "نحن مستعدون أيضا للبحث عن فرص الاستثمار في قطاعات المنسوجات والكيماويات والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة التشغيل، بالإضافة إلى صناعات أجزاء محركات السيارات والأجهزة والمستلزمات الطبية".
وأعرب ممثلو اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية عن سعادتهم باللقاء، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في استثمارات مختلفة في الهيئة للاستفادة من حوافز الاستثمار وكذلك الوصول إلى الأسواق الأفريقية، بحسب البيان.