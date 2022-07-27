https://arabic.sputniknews.com/20220727/مقتل-جندي-تركي-متأثرا-بإصابته-في-شمال-العراق-1065659199.html
مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته في شمال العراق
مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته في شمال العراق
قتل جندي تركي، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته جراء انفجار عبوة ناسفة في نطاق عملية "المخلب" في شمال العراق. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T17:25+0000
2022-07-27T17:25+0000
2022-07-27T17:25+0000
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن الجندي جنيد طاش يورك، أُصيب يوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة أثناء مشاركته في عمليات البحث والتمشيط بالعراق، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت أن الجندي تم نقله إلى المستشفى على الفور، لكنه استشهد اليوم بعدما فشلت كافة المحاولات لإنقاذ حياته.وقبل يومين أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/تركيا-تتوعد-مهاجمي-قنصليتها-في-العراق-1065657792.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته في شمال العراق
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قتل جندي تركي، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته جراء انفجار عبوة ناسفة في نطاق عملية "المخلب" في شمال العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن الجندي جنيد طاش يورك، أُصيب يوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة أثناء مشاركته في عمليات البحث والتمشيط بالعراق، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأوضحت أن الجندي تم نقله إلى المستشفى على الفور، لكنه استشهد اليوم بعدما فشلت كافة المحاولات لإنقاذ حياته.
وقبل يومين أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.