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https://arabic.sputniknews.com/20220727/مقتل-جندي-تركي-متأثرا-بإصابته-في-شمال-العراق-1065659199.html
مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته في شمال العراق
مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته في شمال العراق
قتل جندي تركي، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته جراء انفجار عبوة ناسفة في نطاق عملية "المخلب" في شمال العراق. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T17:25+0000
2022-07-27T17:25+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن الجندي جنيد طاش يورك، أُصيب يوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة أثناء مشاركته في عمليات البحث والتمشيط بالعراق، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضحت أن الجندي تم نقله إلى المستشفى على الفور، لكنه استشهد اليوم بعدما فشلت كافة المحاولات لإنقاذ حياته.وقبل يومين أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/تركيا-تتوعد-مهاجمي-قنصليتها-في-العراق-1065657792.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

مقتل جندي تركي متأثرا بإصابته في شمال العراق

17:25 GMT 27.07.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaرتل دورية الشرطة الروسية مع الجيش التركي في الدرباسية
رتل دورية الشرطة الروسية مع الجيش التركي في الدرباسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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قتل جندي تركي، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته جراء انفجار عبوة ناسفة في نطاق عملية "المخلب" في شمال العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن الجندي جنيد طاش يورك، أُصيب يوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة أثناء مشاركته في عمليات البحث والتمشيط بالعراق، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
تركيا تتوعد مهاجمي قنصليتها في العراق
16:20 GMT
وأوضحت أن الجندي تم نقله إلى المستشفى على الفور، لكنه استشهد اليوم بعدما فشلت كافة المحاولات لإنقاذ حياته.
وقبل يومين أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي وأربعة حراس أمنيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
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